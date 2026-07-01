Tragedie fără margini! Un copil de doar 12 ani s-a înecat într-un iaz din Mădârjac

Tragedie de proporții în județul Iași! Un copil de doar 12 ani și-a pierdut viața în apele unui iaz din comuna Mădârjac, în ciuda unei intervenții contracronometru a salvatorilor. Ceea ce părea o zi obișnuită de vară s-a transformat într-un coșmar pentru familie și pentru întreaga comunitate.

Alarma a fost dată prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, după ce minorul a fost văzut intrând în apă și dispărând sub suprafață. În doar câteva minute, la locul tragediei au ajuns forțe impresionante ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași: bărci de salvare, autospeciale, echipaje SMURD și ambulanțe, care au început o cursă dramatică împotriva timpului.

După operațiuni intense de căutare, copilul a fost localizat și scos din iaz în stare de inconștiență. Echipajele medicale de terapie intensivă mobilă au început imediat manevrele de resuscitare, încercând cu disperare să-i redea viața. Minutele de speranță s-au transformat însă într-o durere sfâșietoare.

În ciuda tuturor eforturilor depuse de medici și salvatori, inima băiatului nu a mai putut fi repornită, iar minorul de 12 ani a fost declarat decedat la fața locului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași avertizează asupra pericolelor reprezentate de scăldatul în iazuri, lacuri și alte acumulări de apă neamenajate. Reprezentanții instituției le reamintesc părinților că supravegherea permanentă a copiilor în apropierea apei poate face diferența dintre viață și moarte.

O clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca o familie să fie lovită de o tragedie imposibil de descris, iar o nouă viață să se stingă mult prea devreme. Andrei TURCU