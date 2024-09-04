Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Tragedie în Botoșani. Un bărbat s-a împuşcat în cap într-un poligon privat

Un bărbat în vârstă de 54 de ani din judeţul Suceava a s-a împuşcat în cap într-un poligon din judeţul Botoşani.

Ce a transmis poliția

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu, a declarat, miercuri, 04 septembrie, că poligonul se află pe raza comunei Vlădeni şi aparţine unei firme private.

„Am fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că într-un poligon privat, din comuna Vlădeni, o persoană s-a împuşcat în cap. Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au stabilit că cele sesizate se confirmă. A fost, de asemenea, stabilită identitatea victimei, este vorba despre un bărbat de 54 de ani, din judeţul Suceava”, a precizat oficialul IPJ

Ședinţă de tragere de agrement

Bărbatul se afla în poligon pentru a efectua o şedinţă de tragere de agrement.

