Tragedie în centrul Vasluiului: un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Piaţa Civică

Un băieţel de doar un an şi jumătate şi-a pierdut viaţa după ce s-a electrocutat în timp ce se juca împreună cu tatăl său pe gazonul din Piaţa Civică din Vaslui. Copilul a căzut secerat în momentul în care a atins rama unui spot de iluminat aflat sub tensiune. Primăria susține ca spoturile nu trebuiau să fie alimentate cu energie electrică fiindcă nu erau funcționale de ani de zile.

Incidentul a îngrozit comunitatea locală. Martorii spun că micuţul se juca desculţ pe iarbă, iar şocul electric l-a răpus instantaneu. Chiar şi tatăl său, care îl ţinea de mână, a simţit curentul în momentul în care cel mic s-a electrocutat. „S-a electrocutat pur şi simplu, de la firele acelea din iarbă”, a povestit o tânără care se afla în zonă.

În spaţiul verde din Piaţa Civică există trei astfel de spoturi de iluminat, montate încă din 2007. Deşi, oficial, acestea ar fi trebuit să fie dezactivate, unul dintre ele era sub tensiune.

Primarul Vasluiului, Lucian Branişte, a declarat că tragedia nu ar fi trebuit să fie posibilă: „Nu ar fi trebuit să funcţioneze nici acum, nici ieri, nici alaltăieri. Nu voi ierta nicio persoană, nu voi ierta nicio societate vinovată. Este o tragedie. Facem toate verificările necesare, există o firmă care se ocupă de mentenanță și deja le-am cerut lămuriri. Ele au fost verificate chiar acum o lună. Aseară culmea celelalte două nu aveau curent și cel pe care a călcat copilul avea”, spune primarul.

Prefectul judeţului, Eduard-Andrei Popica, a precizat că se va face o expertiză tehnică, întrucât spoturile ar fi trebuit să funcţioneze la 12 volţi, însă copilul a fost electrocutat la 220.

Spoturile sunt în responsabilitatea unei firme private, care a preluat serviciul de iluminat public în urmă cu doi ani. Compania nu a comentat, deocamdată, incidentul. Între timp, primarul a cerut verificarea şi demontarea tuturor spoturilor din oraş care prezintă nereguli sau improvizaţii.

Evenimentul tragic a stârnit teamă şi revoltă în rândul localnicilor. „E foarte dureros. Şi fetiţa mea s-a jucat pe acolo”, a spus o femeie. „Mă gândesc la nepoţică. Ştiu că şi ea s-a jucat aici şi se putea întâmpla oricui”, a adăugat o altă locatară.

Părinţii copilului sunt în stare de şoc şi beneficiază de sprijin psihologic oferit de autorităţi. Comunitatea din Vaslui este profund marcată de tragedie şi cere răspunsuri urgente despre cum a fost posibil ca un loc de joacă frecventat de zeci de familii să ascundă un asemenea pericol mortal. La locul tragediei au fost aduse de vasluieni lumânări, jucării și flori. Maria STANCU