Tragedie rurală, la Moșna. A primit fiul, nora şi nepoţii să locuiască la el, iar acum aceştia l-au evacuat din casă

În urmă cu trei ani, lui D.G. din Moşna a dat, probabil, o ultimă mare mână de ajutor fiului său, C. Bătrânul rămăsese singur în destul de modesta-i casă, una cu două camere, dar bine întreţinută. C. era într-o relaţie de concubinaj cu M.N., în urma căreia apăruseră doi copii. Tânăra familie n-avea unde locui, D.G. i-a primit la el, o generozitate pentru care acum plăteşte din plin.

Cei patru (părinţii şi copiii) s-au stabilit imediat acolo, nu plăteau chirie, n-a fost nevoie de cumpărat mobilă ori bunuri de uz casnic, doar au schimbat parchetul în camera unde dormeau.

Ieşit la pensie, ca mulţi alţi vârstnici din mediul rural, D.G. îşi omora timpul la birtul de sat. Mai tot timpul venea beat acasă, prilej de cicăleală din partea nurorii neoficiale.

Pe acest fornd, relaţiile dintre tată şi fiu s-au tot deteriorat, culminând cu episodul de la începutul săptămânii trecute. Abia se luminase de ziuă, când D.G. a ajuns acasă mergând pe trei cărări. A reproşat tinerilor că nu au catadicsit nici măcar să-i facă patul, ca să doarmă liniştit. M.N. i-a replicat că nu-i servitoarea lui, iar pensionarul a răbufnit. Potop de sudalme la gura lui. Pentru a evita escaladarea gâlcevei, C.G. a părăsit locuinţa, evitând continuarea discuţiei. A rămas iubita lui, cearta a continuat, bătrânul n-a mai dormit, s-a enervat şi a revenit la bar, unde a zăbovit câteva ore bune.

„Sunt lucrurile mele, fac ce vreau cu ele, e casa mea, le mut unde am chef!”

Pe la ora 15.00, s-a reîntors şi a reluat scandalul. Dar a trecut şi la fapte. A luat televizorul şi un dulap din camera tinerilor, precum şi aragazul din bucătărie şi le-a dus la el în cameră. „Sunt lucrurile mele, fac ce vreau cu ele, e casa mea, le mut unde am chef! N-aveţi decât să vă descurcaţi fără ele!”, le-a spus el.

Speculând la maxim faptul că D.G. e băut bine, tinerii au chemat poliţia, agenţii au venit, au constatat şi au emis un ordin de protecţie povizoriu, unul valabil pentru numai cinci zile. Ca lucrurile să nu degenereze şi mai mult, D.G. a plecat să locuiască la fiica lui, în Bohotin, pe această perioadă. N-a rezolvat nimic.

C.G. şi M.N. au cerut Judecătoriei Răducăneni emiterea unui ordin de protecţie, prin care să se dispună evacuarea lui D.G. din propria casă. Interpelat de instanţă, pârâtul a recunoscut că în acea zi băuse peste măsură, dar nu s-a dedat la violenţe şi nici n-a stricat vreun obiect din casă, aşa cum susţineau reclamanţii. A recunoscut că să consume des alcool. A precizat că a avut loc un conflict cu reclamanţii şi că, probabil, i-a insultat pe aceştia. Dar nu e de acord cu ordinul de protecţie pentru simplul motiv că nu are unde sta peste iarnă. A locui la fiică-sa e doar o soluţie pe termen foarte scurt, are şi ea familie şi copii, e înghesuială mare acolo.

Magistraţii n-au ţinut cont de argumentele lui, au admis ordinul de protecţie, până la primăvară D.G. nu mai are ce căuta în propria casă. Claudiu CONSTANTIN