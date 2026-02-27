Tramvaiele care spun povești ies la stradă!

Pe 1 martie 1898, Iașul marca un moment istoric: primul tramvai electric AEG pornea în primele sale curse, deschizând calea transportului electric în oraș și schimbând pentru totdeauna modul în care locuitorii se deplasau. În fiecare primăvară, Compania de Transport Public se întoarce simbolic la această piatră de hotar, pentru a celebra nu doar începuturile transportului public, ci și legătura orașului cu tradițiile sale vii, cu povești și simboluri care încă rezonează în viața noastră.

Anul acesta, duminică, 1 martie 2026, Asociația Pasionaților de Transport Public Tramclub Iași și Compania de Transport Public Iași vă invită să descoperiți Iașul într-un mod cu totul special, combinând istoria tramvaielor cu atmosfera primăverii și cu simbolul mărțișorului.

„Evenimentul propune o experiență unică, în care fiecare plimbare cu tramvaiul devine o călătorie prin timp, prin povești și prin amintiri. Veți putea urca în tramvaiul istoric AEG, admirând orașul și retrăind atmosfera începuturilor transportului electric, sau vă puteți așeza confortabil în Tramvaiul Cafenea-Turistic, unde cafeaua, conversațiile și dialogurile tematice creează un spațiu de reflecție și socializare”, au transmis reprezentanții CTP.

În cadrul evenimentului, va avea loc dialogul „Simbolul mărțișorului – o conversație între mit și viața noastră”, un moment în care tradiția se întâlnește cu analiza contemporană. Invitatul special, Ovidiu Focșa, muzeograf la Muzeul Etnografic al Moldovei – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, va aduce perspectiva etnologică asupra mărțișorului, explicând semnificația sa dincolo de gestul simplu de oferire.

Programul zilei este gândit astfel încât să fie plăcut și accesibil: 11:30 – 12:00 – Staționare în Rond Târgu Cucu pentru îmbarcare și achiziționarea produselor de la bar, 12:00 – 13:00 – Cursă Târgu Cucu – Copou – retur, o plimbare relaxantă și plină de descoperiri.

Participarea la dialogul din tramvai se face pe bază de înscriere prealabilă, locurile fiind limitate la 40 de participanți.