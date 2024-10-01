Tramvaiul Cafenea i-a încântat pe ieșeni

* „Programul tramvaiului cafenea îl vom anunța în zilele următoare, în funcție și de disponibilitatea celor care servesc cafeaua în tramvai”, a declarat Cristian Stoica, director al CTP Iași

Tramvaiul Cafenea a fost inaugurat la sfârșitul săptămânii trecute, iar ieșenii au fost curioși să vadă proiectul realizat de Primăria Municipiului Iași în parteneriat cu Compania de Transport Public și Asociația Pasionaților de Transport Public Tramclub. Astfel, zeci de persoane au călătorit cu vagonul din parcul CTP Iași, care inițial era destinat casării dar care a fost transformat într-o elegantă cafea pe roți.

Reporterii „Evenimentul” au stat de vorbă cu mai multe persoane care au apucat deja să facă o scurtă plimbare cu Tramvaiul Cafenea, iar cele mai multe dintre ele s-au arătat încântate de această inițiativă. „Este o idee bună, mai ales că ai ce vedea în timpul călătoriei. Tramvaiul trece pe lângă câteva obiective importante, Mănăstirea Golia, Piața Unirii, Biblioteca Centrală, Universitatea. E o călătorie scurtă dar plăcută și cafea este foarte bună. Este altceva, Iașul are nevoie de astfel de proiecte, are nevoie să fie descoperit și prezentat, atât locuitorilor cât și turiștilor. Sunt multe persoane care locuiesc de o viață în Iași dar care încă nu au descoperit toate frumusețile acestui oraș”, a declarat Andreea, o tânără în vârstă de 30 de ani, care a fost prezentă la inaugurarea Tramvaiului Cafenea.

Când va fi disponibil orarul Tramvaiului Cafenea

Conducerea CTP Iași a vorbit pentru „Evenimentul” despre acest proiect și este de părere că inaugurarea a fost un real succes, chiar dacă condițiile meteorologice de duminică, 29 septembrie, nu au fost cele mai bune. Sâmbătă, 28 septembrie, călătorii s-au bucurat de o vreme frumoasă și de o călătorie relaxantă, pe traseul Târgu Cucu – Copou. „Ieșenii își pot petrece acum timpul într-un mod inedit. Au fost mulți ieșeni la inaugurare, dar și în a doua zi, când a circulat tramvaiul. E păcat că vremea nu ne-a ajutat duminică, dar sâmbătă a fost foarte ok. Ieșenii au fost fericiți că au o nouă posibilitate prin care să își petreacă timpul liber. Pentru început, tramvaiul a circulat în weekend, de la 10.00 până la 18.00. El poate fi urmărit și pe aplicația mobilă. Programul îl vom anunța în zilele următoare, în funcție și de disponibilitatea celor care servesc cafeaua în tramvai”, a declarat Cristian Stoica, director al CTP Iași.

La inaugurarea Tramvaiului Cafenea a fost prezent și Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, care a declarat că proiectul se bucură deja de o bună vizibilitate la nivel național. „Tramvaiul Cafenea s-a bucurat deja de o bună vizibilitate la nivel național. Sperăm să aibă succes și să fie îndrăgit de ieșeni și de cei care vizitează Iașul, un oraș european și tot mai dinamic”, a declarat primarul Mihai Chirica. Cristian ANDREI