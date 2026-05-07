Trei echipe de studenți ai Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași vor participa la etapa internațională EMEA a competiției NXP Cup.

Finala pentru regiunea Europe, Middle East and Africa are loc în perioada 6-8 mai 2026, la sediul NXP din Milano, Italia.

Pentru studenții ieșeni, calificarea înseamnă acces la una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate sistemelor încorporate și vehiculelor autonome. Participanții trebuie să proiecteze, să construiască și să programeze un vehicul capabil să parcurgă autonom un traseu complex.

Competiția nu se bazează pe soluții standard. Fiecare echipă își dezvoltă propria abordare, de la partea hardware până la algoritmii de control și codul software.

Iașul are trei echipe în top 10 pe țară

Calificarea la etapa de la Milano vine după etapa regională din România, desfășurată pe 4 aprilie 2026, la București.

La competiția națională au participat 46 de echipe din centre universitare importante, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Sibiu și Iași.

Din cele 10 echipe care vor reprezenta România la finala EMEA, trei sunt de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași. Acestea s-au clasat pe locurile 3, 6 și 7 la nivel național.

Echipa Bucșă, clasată pe locul 3 pe țară, este formată din Eduard-Gabriel Petrișor, Vlad-Mihai Mihăescu li Mihai Mihalache, toți anul 1 master.

Echipa E404, clasată pe locul 6 pe țară, este reprezentată de Elisei Loghin (anul 3)

Echipa Bandits, clasată pe locul 7 pe țară, este formată din Rareș Colibaba (anul 4), Emilia-Cristina Roman (anul 4) și Ionela-Georgiana Moscalu (anul 2).

Pregătirea a început din octombrie 2025

Drumul către finala EMEA a început în octombrie 2025, când 74 de studenți s-au înscris inițial în procesul de pregătire. Sub îndrumarea mentorilor s.l. Tudor-Alexandru Popovici, s.l. Ștefan-Daniel Achirei, s.l. Tiberius Dumitriu și drd. Andrei Iancu, studenții au lucrat la optimizarea performanței mașinuțelor autonome.

Pentru echipe, provocarea a însemnat combinarea cunoștințelor de electronică, programare, control automat și testare practică. Rezultatul a fost obținerea a trei poziții în topul național și calificarea la etapa internațională.

O prezență constantă la nivel internațional

Participarea la etapa EMEA a NXP Cup a devenit o constantă pentru studenții Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași.

În 2025, la Eindhoven, Olanda, TUIASI a avut cinci echipe calificate. În 2024, la Hamburg, Germania, au fost șase echipe calificate, iar în 2023, la București, România, patru echipe au ajuns în această etapă.

Finala EMEA le oferă studenților ocazia de a concura cu echipe din universități din regiune și de a interacționa cu experți internaționali din industrie.

Dan DIMA