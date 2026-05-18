Festivalul Național de Folclor „Constantin Arvinte” revine la Iași între 19 și 21 mai 2026, cu trei zile de concerte, romanțe, muzică corală, dans popular și ansambluri profesioniste. Evenimentele vor avea loc în Parcul Copou și la Cinema Victoria, într-un program care pune folclorul în fața publicului urban de astăzi.

Ajuns la ediția a VII-a, festivalul propune concerte de romanțe, muzică corală, prelucrări folclorice, dans popular și spectacole susținute de ansambluri profesioniste din mai multe zone ale țării. Pentru Iași, evenimentul aduce folclorul într-un context urban actual. Nu doar ca spectacol de scenă, ci ca formă de memorie culturală, identitate regională și întâlnire între generații.

Prima seară are loc în Parcul Copou

Festivalul debutează marți, 19 mai, de la ora 18.00, în Parcul Copou. Locul are o încărcătură simbolică pentru oraș, fiind unul dintre spațiile în care memoria urbană, viața culturală și publicul larg se întâlnesc firesc. Programul primei seri include romanțe, muzică corală și prelucrări folclorice din creația maestrului Constantin Arvinte.

Pe scenă vor urca soliști ai Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”, alături de invitați precum Alina Mavrodin Vasiliu, Ana Maria Donose, Ionuț Ciubotaru și Corul Aletheia, condus de dirijorul Dorina Comănescu.

Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra ansamblului ieșean, sub bagheta dirijorului Dumitru Lucaci.

Folclorul se mută la Cinema Victoria

Pe 20 și 21 mai, festivalul continuă în Sala Unirii de la Cinema Victoria, unde programul capătă un format scenic profesionist. Miercuri, 20 mai, de la ora 18.30, vor evolua ansambluri din Suceava, Bacău, Craiova și Dolj. Publicul îi va putea urmări pe artiștii de la „Ciprian Porumbescu”, „Busuiocul”, Orchestra Secției Folclor „Maria Tănase” a Teatrului Colibri Craiova și Ansamblul de Dans Popular „Maria Tănase” al Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj.

Joi, 21 mai, tot de la ora 18.30, pe scenă vor urca Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea și Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.

Invitații speciali ai serii sunt Nicolae Botgros și Elisabeta Turcu Juverdeanu, nume importante în muzica tradițională românească și basarabeană.

Un festival despre patrimoniu viu, nu doar despre tradiție

Festivalul „Constantin Arvinte” pune în discuție locul folclorului într-un oraș universitar, digitalizat și tot mai conectat la evenimente culturale diverse. Dincolo de costume, orchestre și coregrafii, evenimentul vorbește despre o întreagă infrastructură culturală: artiști, dirijori, coregrafi, tehnicieni, instituții publice, spații de spectacol, public local și turiști culturali. Miza festivalului este readucerea folclorului într-o zonă de relevanță urbană. Nu ca nostalgie pentru un trecut îndepărtat, ci ca resursă de identitate regională, educație culturală și turism.

Constantin Arvinte, numele care leagă Iașul de muzica tradițională

Festivalul îl omagiază pe maestrul Constantin Arvinte, compozitor, dirijor și folclorist, născut în 1926 și trecut la cele veșnice în 2021. Numele său este legat de valorificarea muzicii tradiționale românești, iar evenimentul care îi poartă numele transformă Iașul, timp de trei zile, într-un punct de întâlnire pentru ansambluri profesioniste din țară.

Clara DIMA