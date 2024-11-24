Trotinetele electrice din Iași, între viteză, haos și revoluția mobilității urbane

Trotinetele electrice au invadat străzile din Iași cu o viteză amețitoare. În ultimii doi ani, mijloacele de transport ușor și ecologic s-au transformat dintr-un trend urbanist inovator într-un adevărat subiect de dispută între pietoni, șoferi și autorități. Pe lângă ușurința cu care traversează orașul, trotinetele electrice au adus cu ele un cocktail exploziv de riscuri și frustrări.

Zeci de trotinete stau parcate zilnic în zonele intens circulate, precum Copou, Târgu Cucu, Palas sau Alexandru cel Bun. Pentru unii, sunt o binecuvântare. „Ajung la muncă în jumătate din timpul pe care l-aș face cu autobuzul”, spune Bianca Dragu, o tânără de 27 de ani care lucrează în IT. Aplicațiile mobile permit închirierea lor rapidă, iar prețurile sunt mai accesibile decât taxiurile sau ride-sharingul.

Cu toate acestea, comoditatea lor vine cu un preț. Trotinetele electrice sunt adesea lăsate alandala, pe trotuare, blocând trecerea pietonilor. Și mai alarmant, viteza pe care o pot atinge – uneori și 25 km/h – devine un pericol serios în mâinile celor care nu respectă regulile.

Nemulțumiri în lanț: „E haos pe trotuare!”

Pietonii sunt printre cei mai vocali critici ai trotinetelor electrice. „Pur și simplu nu mai avem unde să mergem. Trotuarul a devenit pistă de curse”, spune Ioana M., o profesoară pensionară care aproape a fost lovită de o trotinetă pe strada Anastasie Panu.

Situația devine și mai complicată în cazul persoanelor cu dizabilități sau părinților care împing cărucioare. „Nu poți să te plimbi liniștit prin Parcul Copou fără să fii atent la cei care trec pe trotinete. Copiii mei sunt în pericol de fiecare dată”, adaugă și Daniela, mamă a doi copii.

De cealaltă parte, șoferii reclamă frecvent că utilizatorii de trotinete apar brusc pe carosabil, fără să semnalizeze sau să respecte regulile de circulație. „Sunt imprevizibili, intră pe banda mea fără să se asigure. E doar o chestiune de timp până când vor fi accidente mai grave”, afirmă Mihai, taximetrist cu experiență.

Cu jalba la Primărie

După cum se vede, acest mijloc de transport, deși ecologic și destul de rapid, creează probleme, motive pentru un grup de ieșeni să lanseze o petiție online de interzicere a lor. Oamenii au cerut Primăriei să ia măsuri. „Siguranța pietonilor este pusă în pericol de utilizatorii trotinetelor electrice: Într-o preocupare constantă pentru securitatea locuitorilor noștri, am observat cu îngrijorare că trotinetele electrice, în special când sunt conduse de tineri, prezintă un risc semnificativ pentru pietoni. Utilizatorii acestor mijloace de transport sunt adesea neatenți și ignoranți față de riscurile pe care le implică navigarea prin zonele pietonale, conducând cu viteze excesive sau schimbând direcția brusc, punând astfel în pericol integritatea fizică a celor din jur”, se plâng iețenii într=o petiție. Cei aproape 100 de semnatari mai susțin că lipsa cunoașterii legislative a utilizatorilor trotinetelor electrice: Majoritatea persoanelor care optează pentru trotinetele electrice nu cunosc suficient legislația rutieră sau ignoră regulile de circulație, ceea ce generează situații tensionate în trafic. Încălcarea regulilor de circulație atât de către conducătorii trotinetelor, cât și de către șoferii de vehicule motorizate poate conduce la accidente grave și chiar fatale, atât pentru ei înșiși, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. „Dorim să subliniem că infrastructura actuală din municipiul Iași nu este pregătită pentru acomodarea în siguranță a trotinetelor electrice. Lipsa pistelor dedicate acestui tip de transport, a semnalizării adecvate și a zonelor de staționare amenajate corespunzător reprezintă o amenințare pentru circulația fluidă și sigură a participanților la trafic”, se mai arată în plângere.

O altă problemă semnificativă legată de prezența trotinetelor electrice în municipiul Iași este parcarea lor în mod neglijent și haotic. Acestea sunt lăsate în mijlocul trotuarelor, pe scări, lângă intrări de clădiri sau pe spațiile verzi, obstruând astfel accesul pietonilor și afectând aspectul estetic al orașului. Trotinetele electrice sunt adesea utilizate pe trotuarele aglomerate, ceea ce determină situații periculoase pentru pietoni. Viteza lor de deplasare, care poate fi destul de mare, poate reprezenta o amenințare la adresa pietonilor mai fragili, precum copiii sau persoanele în vârstă. Atunci când sunt folosite pe străzi alături de vehicule motorizate, aceste vehicule pot crea situații periculoase și conflicte cu traficul auto. Viteza lor redusă și dificultatea pentru șoferi de a le observa rapid le transformă într-un factor de risc suplimentar pentru siguranța rutieră. „Având în vedere argumentele prezentate mai sus, solicităm insistent Primăriei Municipiului Iași să ia în considerare adoptarea unei măsuri legislative prin care trotinetele electrice să fie interzise pe teritoriul orașului. Această măsură ar contribui la asigurarea unui mediu urban mai sigur și mai organizat, protejând atât pietonii, cât și conducătorii de vehicule motorizate de potențialele riscuri generate de utilizarea acestui tip de mijloc de transport”, au mai spus oamenii. De cealaltă parte, utilizatorii de trotinete susțin că problema nu sunt vehiculele în sine, ci lipsa educației și a regulilor clare. „Trebuie să învățăm să împărțim spațiul public. O trotinetă folosită responsabil nu face rău nimănui”, afirmă Andrei C., student la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”.

Trotinetele electrice din Iași au deschis o nouă eră a mobilității urbane, dar prețul comodității pare să fie, pentru moment, siguranța și ordinea. Într-un oraș cu străzi aglomerate și trotuare înguste, găsirea unei soluții care să mulțumească pe toată lumea rămâne o provocare majoră.

Maura ANGHEL