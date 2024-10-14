Trotinetele electrice și slalomul urban

Pentru mulți ieșeni, trotineta electrică nu mai este doar un moft sau un gadget modern, ci o necesitate în fața traficului sufocant. Cu toate acestea, experiența de a circula pe două roți prin Iași se dovedește a fi departe de a fi simplă sau liniștită. „Am început să folosesc trotineta ca să câștig timp, dar în scurt timp am realizat că drumurile noastre nu sunt pregătite pentru așa ceva”, explică Mihai, un utilizator fidel al trotinetelor electrice. „Gropile și denivelările sunt o provocare zilnică. Uneori mă simt mai mult ca un acrobat care face slalom printre obstacole decât un simplu navetist”.

Iașiul, ca multe alte orașe din România, nu a fost conceput pentru mobilitatea urbană modernă, iar infrastructura sa rămâne, în multe cazuri, o provocare. Străzile cu gropi și trotuarele deteriorate îi obligă pe trotinetiști să dezvolte o abilitate neobișnuită de a anticipa pericolele și de a face față unui teren adesea imprevizibil.

Obstacole umane și fizice

Pe lângă infrastructura dificilă, un alt obstacol constant sunt turiștii și locuitorii care nu sunt obișnuiți cu prezența trotinetelor electrice. Străzile pietonale din centrul istoric devin adesea un labirint pentru trotinetiști, mai ales în perioadele de vârf, când grupuri de turiști se plimbă fără grijă, admirând frumusețea orașului. „Trotinetiștii trebuie să fie mereu vigilenți. Nu poți prevedea când un turist va decide să se oprească brusc în fața ta sau când o mașină va parca neregulamentar pe trotuar. Trebuie să fii mereu pregătit pentru orice situație”, spune Ioana, studentă și trotinetistă de zi cu zi. Această „coregrafie” a evitării obstacolelor adaugă un plus de stres în viața trotinetiștilor. Pentru cei care folosesc acest mijloc de transport zilnic, mersul pe trotinetă devine un echilibru între rapiditatea dorită și necesitatea de a fi extrem de atent la mediul înconjurător.

Bordurile și capcanele ascunse

Pe lângă turiști și mașini, bordurile înalte și neadaptate pentru vehiculele electrice reprezintă un alt obstacol care face deplasările mai dificile. „Îmi aduc aminte de un drum în care m-am împiedicat de o bordură atât de mare încât am crezut că mi-am distrus trotineta. Trebuie să cobor de pe trotinetă, să o ridic și să o trec peste bordură. Nu e chiar eficient, dar nu am de ales”, a continuat Mihai.

Astfel de situații ridică întrebări serioase legate de infrastructură și adaptarea orașelor pentru noile forme de mobilitate urbană. Trotinetele electrice pot fi un răspuns eficient la problemele de trafic, dar fără investiții în infrastructura dedicată, ele devin un factor de stres suplimentar pentru utilizatori.

Reguli nescrise și disciplina urbană

Deși mulți ieșeni au adoptat rapid trotinetele electrice, normele clare de circulație pentru aceste vehicule sunt încă în curs de dezvoltare. În lipsa unor reguli stricte, trotinetiștii au început să dezvolte un fel de „cod nescris” al drumurilor, unde curajul și viteza devin adesea factorii decisivi.

„La un semafor, totul se transformă într-o cursă. Cine accelerează primul are, practic, prioritate. Nu e oficial, dar cam așa funcționează lucrurile”, povestește Radu, un tânăr care a învățat să navigheze traficul din Iași cu trotineta sa.

Această realitate subliniază necesitatea unei reglementări clare care să asigure siguranța tuturor participanților la trafic – fie ei pietoni, șoferi sau trotinetiști.

Provocări și perspective

Deși trotinetele electrice aduc o soluție practică la traficul tot mai aglomerat din Iași, realitatea arată că infrastructura și educația rutieră nu țin pasul cu noile tehnologii. Pe măsură ce tot mai mulți oameni aleg acest mijloc de transport, devine din ce în ce mai clar că orașul are nevoie de investiții în infrastructura dedicată, precum piste sigure și semnalizări clare.

Totuși, pentru ieșenii care au îmbrățișat deja trotinetele, aceste provocări sunt doar o parte a unei zile obișnuite. „De fiecare dată când ajung la destinație, simt că am învins orașul încă o dată. Nu e ușor, dar trotineta mi-a oferit o altă perspectivă asupra Iașului – una mai rapidă, mai plină de adrenalină”, spune Mihai, zâmbind în timp ce se pregătește pentru o nouă cursă urbană printre gropi, turiști și borduri.

Aventura continuă, iar trotineta electrică devine pentru ieșeni nu doar un mijloc de transport, ci un mod de a înfrunta provocările zilnice ale traficului urban, cu un zâmbet pe buze și o ușoară îngrijorare în privire.

Maura ANGHEL

Trotinetele electrice au potențialul de a schimba modul în care ne deplasăm în oraș, oferind o alternativă rapidă și ecologică la transportul tradițional. Cu toate acestea, succesul lor depinde de eforturile comune ale utilizatorilor, autorităților și comunității în ansamblu. Pentru mulți ieșeni, acest vehicul este soluția ideală pentru a evita aglomerația din trafic și pentru a reduce timpul petrecut în deplasări. Cu toate acestea, infrastructura rutieră nu este întotdeauna prietenoasă cu cei pe două roți. Lipsa pistelor dedicate și a reglementărilor clare creează situații potențial periculoase atât pentru trotinetiști, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Fără o infrastructură adecvată și fără respectarea regulilor de circulație, avantajele pot fi umbrite de riscuri.