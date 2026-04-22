Trotuar-capcană în Dacia

Un trotuar aparent banal din cartierul Dacia s-a transformat într-un adevărat obstacol pentru ieșenii care îl traversează zilnic. De mai bine de un an, oamenii sunt nevoiți să fie extrem de atenți la fiecare pas din cauza pavelelor cu goluri, care le pot provoca accidente. „Dacă n-ai pământ în ele, îți prinzi tocul și îți poți sucit piciorul. Cu pantofi cu toc ar fi dezastru”, spune o femeie.

Situația este dificilă nu doar pentru cei care poartă încălțăminte elegantă, ci și pentru persoanele în vârstă sau cu mobilitate redusă. „E destul de incomod. Pui bastonul și alunecă, trebuie să fii atent cum calci. Nu știi cum să pui piciorul, poți să nimerești direct în gaură”, povestește o altă trecătoare.

Problema este resimțită și de părinți, care spun că cei mici se împiedică frecvent. „Pantoful intră în locașurile acelea și e foarte incomod de mers. Am văzut copii care se împiedică la tot pasul”, spune un localnic.

Chiar și cu încălțăminte sport, traversarea zonei rămâne dificilă. „E greu de mers pe aici. Cu tocuri nici nu se pune problema, ar fi o capcană. Practic, trebuie să te uiți permanent în jos ca să ajungi în siguranță”, explică o femeie.

Autoritățile susțin însă că soluția adoptată a fost una de compromis. Zona figurează în continuare ca spațiu verde, deși a devenit între timp o potecă folosită intens de pietoni. „Trotuarul se oprea la nivelul pământului. După o lucrare de utilitate publică, am intervenit cu pavele înierbate pentru a prelungi acest traseu, fără a schimba destinația de spațiu verde”, a declarat Laurențiu Ivan, directorul serviciilor publice din Iași.

Pe lângă disconfort, oamenii reclamă și faptul că în golurile pavelelor s-au adunat gunoaie. Pentru a remedia situația, muncitorii au început să le umple cu pământ și gazon. „Am pus pământ și gazon”, a explicat un muncitor.

Reacțiile rămân, însă, împărțite. „Poate că pământul o să mai estompeze problema, dar nu e soluția ideală. Mai bine ar fi fost nisip sau altceva”, consideră un trecător.

Astfel de situații nu sunt singulare în țară. În alte orașe, autoritățile sau chiar locuitorii au găsit soluții controversate pentru trotuare, de la amplasarea unor obstacole pentru a opri parcarea ilegală, până la blocarea accesului în fața locuințelor. Maria STANCU