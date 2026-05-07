Iașul ajunge pe harta internațională a cercetării în interfețe creier–calculator printr-un proiect dezvoltat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din cadrul TUIASI a fost acceptată ca Hackathon Host la BR41N.IO Global Hackathon 2026, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate neurotehnologiilor aplicate.

Evenimentul adună specialiști, studenți și cercetători din domenii precum inginerie, inteligență artificială, informatică, neuroștiințe și tehnologii asistive.

Un scaun cu rotile controlat prin semnale cerebrale

În competiție, echipa BCI-TEAM a prezentat proiectul „Controlul neuronal al unui scaun cu rotile, util în viața reală pacienților cu handicap neuromotor”.

Echipa este formată din Alexandru Buzamat, Adelina Bonceag, Daniela Dolhăscu, Ana Maria Roșca, Alexandru Mitocaru și Mihai Pantazi, sub coordonarea prof. univ. dr. habil. Marian-Silviu Poboroniuc. Proiectul propune o soluție bazată pe interfețe creier–calculator. Activitatea cerebrală este captată, interpretată și transformată în comenzi pentru un dispozitiv de mobilitate asistivă.

Pe scurt, tehnologia ar putea permite controlul unui scaun cu rotile prin semnale neuronale. Pentru pacienții cu dizabilități neuromotorii, o astfel de soluție poate însemna un plus important de independență în viața de zi cu zi.

De ce este important proiectul pentru pacienți

Miza proiectului nu este doar tehnologică. Soluția răspunde unei nevoi reale: creșterea autonomiei pentru persoanele care au dificultăți severe de mișcare și pentru care sistemele clasice de comandă pot fi greu sau imposibil de folosit.

În domeniul neurotehnologiilor, valoarea unei aplicații nu stă doar în complexitatea inginerească, ci și în capacitatea de a rezolva o problemă concretă.

Controlul neuronal al unui scaun cu rotile poate deschide, în viitor, noi perspective pentru mobilitate, recuperare și incluziune socială. Este zona în care inteligența artificială, ingineria biomedicală și neuroștiințele se întâlnesc pentru a crea soluții cu impact direct asupra calității vieții.

Iașul, într-o competiție cu participanți din 158 de țări

Amploarea BR41N.IO Global Hackathon arată nivelul competiției în care intră echipa ieșeană. La ediția menționată, au participat 1.001 competitori din 158 de țări, grupați în 153 de echipe.

Competiția îi provoacă pe participanți să dezvolte prototipuri funcționale și soluții demonstrabile într-un timp scurt. Accentul este pus pe colaborare, creativitate și aplicabilitate.

BR41N.IO a fost lansat în 2017 și este organizat de g.tec medical engineering GmbH. Evenimentul s-a impus ca o platformă globală importantă pentru aplicațiile BCI, cu proiecte în sănătate, recuperare, comunicare, mobilitate și tehnologii asistive.

Apreciere internațională pentru echipa TUIASI

Proiectul BCI-TEAM a atras atenția organizatorilor. Dr. Christoph Guger, fondator și CEO al g.tec medical engineering GmbH, a apreciat proiectul echipei TUIASI ca fiind excepțional. El a subliniat că aplicațiile de control al unui scaun rulant prin interfețe creier–calculator sunt printre cele mai provocatoare, dar și printre cele mai valoroase direcții ale domeniului.

Potrivit aprecierilor transmise, implicarea studenților ieșeni într-un proiect cu impact direct asupra vieții persoanelor cu dizabilități neuromotorii reflectă misiunea BR41N.IO: transformarea cercetării în soluții aplicabile.

Dan DIMA