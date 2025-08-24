TUIASI, rezultate notabile la competiţiile internaţionale Formula Student

Echipa de Formula 1 pentru studenţi, T.U. Iaşi Racing Team, a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a participat în această vară la două dintre cele mai importante competiţii internaţionale din calendarul Formula Student: FS Czech şi FS Alpe Adria. Evenimentele reunesc anual zeci de echipe universitare din întreaga lume, iar studenţii ieşeni au reuşit să îşi verifice munca şi să câştige experienţă în condiţii reale de concurs.

Este al cinsprezecelea an în care studenţii ieşeni participă la astfel de competiţii de Formula 1 dedicate lor. „Ambele competiţii ne-au oferit ocazia să ne verificăm munca în condiţii reale de concurs, să vedem unde suntem şi ce mai avem de îmbunătăţit. Au fost zile pline, cu provocări din care am învăţat. Cel mai important este că am rămas mai pregătiţi pentru următoarele etape”, a spus coordonatorul eT.U. Iaşi Racing Team, Ştefan Grigorean, şef lucrări la TUIASI.

La cele două competiţii s-au înscrias peste 60 de echipe internaţionale, cu monoposturi cu combustie şi electrice. Studenţii TUIASI au avut ocazia să interacţioneze cu colegi din alte centre universitare şi să descopere soluţii tehnice inovatoare. În Cehia, echipa ieşeană s-a clasat pe locul 5 la proba de Business Plan, în timp ce la probele dinamice (Skid Pad, Acceleration, Autocross, Endurance) au testat limitele monopostului construit integral la Iaşi. „Am întâlnit echipe foarte bune din diverse ţări. Este de remarcat faptul că învăţământul tehnic din România - şi în special de la TUIASI - produce specialişti care îşi reprezintă universitatea, oraşul şi ţara în una dintre cele mai importante competiţii studenţeşti din lume”, a spus Grigorean.

Participarea la Formula Student, un proces complex

Totul începe în luna octombrie, odată cu debutul anului universitar, când echipa conturează conceptul noului monopost. Urmează luni întregi de proiectare, în care studenţii stabilesc soluţiile tehnice, calculele de rezistenţă, aerodinamică şi sistemele de siguranţă.

După finalizarea fazei de proiectare, urmează construcţia efectivă a monopostului, în care fiecare membru are un rol bine definit: de la şasiu şi sistemul de direcţie, până la partea electrică, sistemele electronice de control şi designul componentelor.

În primăvara anului următor, prototipul este gata şi intră în etapa de testare pe circuit, unde se verifică performanţa, stabilitatea şi rezistenţa la solicitări reale. Până la finalul lunii mai, monopostul trebuie să fie pregătit pentru probele din competiţii.

Din T.U. Iaşi Racing Team fac parte studenţi ai mai mai multor facultăţi: Mecanică, Automatică şi Calculatoare, Electronică, Design Industrial şi Managementul Afacerilor.

Fiecare membru ale echipei are un rol bine stabilit, de la asigurarea părţii tehnice la managementul proiectului şi prezentările oficiale din cadrul competiţiilor. Această diversitate permite o abordare interdisciplinară şi o pregătire practică pe care studenţii nu o pot obţine doar în sala de curs. „Experienţa Formula Student pregăteşte viitorii ingineri atât pe partea de proiectare, testare şi validare, cât şi pe partea de management al resurselor şi muncii în echipă. Concursurile ne împing mereu să fim meticuloşi, să căutăm soluţii inovative şi să acţionăm rapid în situaţii critice”, spune Andrei Bucătaru, unul dintre studenţii care au făcut parte din echipa T.U. Iaşi Racing.

Zeci de competiții internaționale pentru studenții ieșeni

Înfiinţată în 2009, echipa T.U. Iaşi Racing a devenit un reper al învăţământului tehnic aplicat din România. De atunci, studenţii ieşeni au participat la peste 20 competiţii internaţionale Formula Student din Europa – Italia, Germania, Austria, Ungaria, Croaţia şi Cehia –, reuşind să obţină premii importante, precum locul 1 la proba de Cost Report în Austria şi clasări în top 10 la Business Plan şi Design.

În cei 15 ani de activitate, proiectul a format generaţii de tineri ingineri, mulţi dintre ei având astăzi cariere solide în industria auto şi în domeniul tehnologic. Laura RADU