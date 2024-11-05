TUIASI va avea cele mai moderne cămine din Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a obținut finanțare, prin PNRR, pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a trei cămine din Campusul „Tudor Vladimirescu” – T9, T10 și T11, cât și pentru modernizarea sălii de sport. Proiectul TUIASI a obținut punctaj maxim, fiind singura instituție de învățământ superior din Iași care a reușit să ia 100 de puncte din 100, iar suma atrasă depășește 10 milioane de euro.

Universitatea va transforma cele trei cămine în cele mai performante și moderne din campus și din întregul Iași academic. Investițiile vor viza în special confortul studenților, fiecare cameră urmând a fi dotată cu grup sanitar propriu, mobilier modern, iar căminele vor fi eficientizate energetic pentru o ședere cât mai bună a tinerilor pe tot parcursul anilor. Vor dispărea și camerele de patru persoane, ele urmând a fi transformate în camere pentru maximum doi studenți. „Prin acest proiect continuăm programul de reabilitare a Campusului studențesc din punct de vedere energetic, al traficului, al zonelor verzi, al zonelor de recreere. În acest cadru putem include și proiectul pentru alimentarea unor cămine cu ajutorul sistemelor fotovoltaice, proiect care este vizat să intre la finanțare în perioada următoare. Suma solicitată în proiect este una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare din țară, și reprezintă un pas înainte în realizarea primului campus din România verde și autonom energetic. Aceasta în condițiile în care discutăm de al doilea campus ca mărime din țară”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, Rectorul TUIASI.

Investiția prin PNRR vine în contextul în care Politehnica ieșeană a inaugurat deja, anul trecut, unul dintre cele mai moderne cămine studențești din țară – căminul T6. Are 141 de camere, toate cu grup sanitar propriu, o capacitate de cazare de 275 de studenți, fiind disponibile și camere pentru persoane cu dizabilități. La fel ca în fiecare dintre căminele din „Tudor Vladimirescu”, și T6 este dotat cu o spălătorie de haine, cu mașini de spălat și uscătoare.

Partea de mobilier, dotările și aranjarea fiecărei camere în parte din T6 a fost realizată de către studenții de la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” de la TUIASI, în urma consultării cu cei cazați în căminul T7, care are o structură similară și care au putut oferi un feedback direct. Astfel, camerele au mobilier realizat la comandă sau achiziționat de la IKEA și sunt dotate cu frigider propriu, cuptor cu microunde, fiind gândite pentru confortul tinerilor și pentru folosirea fiecărui centimetru pătrat într-un mod cât mai util.