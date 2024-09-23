Cu ocazia celebrării a Săptămânii Europene a Mobilității, societatea Salubris SA, alături de Primăria Municipiului Iași, EcoArena și Poliția Locală Iași, a organizat duminică, Turul Reciclării pe Bicicletă.

„Încurajând mobilitatea alternativă prin mersul cu bicicleta, trotineta sau transportul în comun, reprezentanții societății Salubris au distribuit materiale promoționale tuturor participanților mici și mari, la cursă. Turul Reciclării cu Bicicleta a luat startul din Podul de Piatră (Centrul Permanent de Colectare DEEE) și însoțiți de un echipaj ai Poliței Locale au parcurs traseul spre Tudor Vladimirescu cu retur pe zona mal Bahlui. De remarcat este faptul că toți participantii au fost înscriși doar în baza predării unui aparat electric stricat. Am marcat astfel una din cele mai importante zile dedicate conservării și protejării mediului înconjurător”, au transmis reprezentanții Salubris.

Premiile oferite prin tragere la sorți au fost: 20 x 2 bilete/câștigător la Ateneul Național din Iași; 10 x 2 bilete/câștigător la Opera Națională din Iași; 3 x aspirator; 3 x espressor cafea; 4 x aerotermă; 4 x blender de masă; 5 x cap de duș filtrare; 5 x cană filtrare apă.

În acest an, municipiul Iași s-a alătură celebrării Zilei Mondiale a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice, o inițiativă globală menită să conștientizeze importanța reciclării echipamentelor electrice și electronice prin organizarea unor evenimente speciale, prin campania de colectare de deșeuri electrice sau electronice, în perioada 16 septembrie - 16 octombrie 2024, și Turul Reciclării pe Bicicletă, 22 septembrie. Daniel BACIU