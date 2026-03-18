UAIC cere sprijin guvernamental pentru salvarea patrimoniului

* infiltraţiile pun în pericol Sala Paşilor Pierduţi * și frescele lui Sabin Bălaşa sunt ameninţate de degradare * costurile sunt însă considerabile: doar expertiza tehnică este estimată la aproape un milion de lei

Unul dintre cele mai valoroase spaţii simbol ale Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi se degradează vizibil, iar infiltraţiile provocate de intemperii pun în pericol nu doar clădirea, ci şi picturile murale realizate de Sabin Bălaşa, parte esenţială a patrimoniului cultural naţional.

Sala Paşilor Pierduţi, din Corpul A al universităţii, prezintă tot mai clar urme de deteriorare: fisuri, infiltraţii şi zone afectate de umezeală care avansează constant. În aceste condiţii, frescele reunite sub titulatura „Galaxia Iubirii”, realizate între 1968 şi 1978, sunt expuse unui risc real de degradare ireversibilă.

Rectorul UAIC, Liviu Maha, spune că deşi problema nu este una recentă, lipsa unor intervenţii majore până acum face ca situaţia să devină critică. „Procesul de degradare se întâmplă de ceva timp. Nu e o noutate. Am început demersurile pentru a putea lua măsuri, însă fără expertize tehnice nu se poate interveni”, a explicat acesta.

Universitatea a iniţiat procedurile necesare pentru realizarea expertizelor, printr-un program al Ministerului Dezvoltării dedicat clădirilor cu risc seismic. Contractul de finanţare cu Ministerul Educaţiei a fost deja semnat, iar în perioada următoare se aşteaptă aprobarea bugetului pentru demararea efectivă a studiilor.

Costurile sunt însă considerabile. Doar expertiza tehnică este estimată la aproape un milion de lei, iar lucrările de consolidare şi restaurare ar necesita fonduri mult mai mari, imposibil de susţinut din bugetul propriu al universităţii.

În acest context, conducerea UAIC solicită sprijin guvernamental pentru salvarea clădirii şi a frescelor, după modelul intervenţiilor realizate la Universitatea din Bucureşti. „Efortul financiar este mult prea mare pentru a fi acoperit din venituri proprii. Avem nevoie de un proiect susţinut de Guvern, pentru a putea conserva acest patrimoniu”, a subliniat rectorul UAIC.

Deşi Corpul A se află în litigiu cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, reprezentanţii UAIC spun că sunt deschişi unei colaborări pentru realizarea unui proiect amplu de consolidare, renovare şi modernizare, în afara disputelor juridice.

Clădirea monument istoric, construită între 1893 şi 1897, după planurile arhitectului Louis Blanc, adăposteşte unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Sabin Bălaşa, precum „Luceafărul”, „Icar” sau „Prometeu”.

Astăzi însă, fără intervenţii rapide, aceste opere riscă să fie afectate iremediabil de infiltraţii şi degradare. Laura RADU