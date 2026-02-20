UAIC îl concediază pe Diego Varela Pedreira

Senatul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis, în ședința desfășurată la data de 19 februarie 2026, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al conf. univ. dr. Diego Varela Pedreira, cadru didactic al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, în urma finalizării unei proceduri oficiale de cercetare disciplinară.

Hotărârea a fost adoptată după analizarea raportului întocmit de Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare pentru personalul didactic și de cercetare, care a constatat confirmarea faptelor investigate. Potrivit documentelor analizate, acestea au vizat absențe repetate și nemotivate de la locul de muncă, precum și neîndeplinirea obligațiilor legale privind completarea dosarului personal cu documentele medicale obligatorii.

În baza concluziilor comisiei, Consiliul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a înaintat Senatului Universitar propunerea de aplicare a celei mai severe sancțiuni prevăzute de legislația muncii — desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Reprezentanții universității au transmis că decizia se înscrie în politica instituției de menținere a unui climat academic bazat pe respectarea normelor legale și etice, subliniind că responsabilitatea profesională și integritatea rămân principii fundamentale ale activității didactice și de cercetare.