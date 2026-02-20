Elena Topliceanu a devenit vicecampioană europeană la tir cu arcul
Victorie fără strălucire în Copou: Poli Iași câștigă, dar nu convinge
Harta solurilor epuizate din Iași. O treime sunt afectate de eroziune
Crampele musculare: de ce „te strânge” mușchiul din senin și ce poate fi în spate
Lovitură decisivă în mega-licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț! CNSC respinge contestațiile, dar scandalul abia începe
Curs BNR: Euro crește Redacția Digi Economic Data publicării: 20.02.2026 13:07 
O mare firmă de curierat dispare din România. Către ce companie se vor muta coletele clienților
UE introduce restricții la plățile în numerar: Cum vor funcționa cumpărăturile în 2027
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova UAIC îl concediază pe Diego Varela Pedreira

UAIC îl concediază pe Diego Varela Pedreira

UAIC îl concediază pe Diego Varela Pedreira

Senatul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis, în ședința desfășurată la data de 19 februarie 2026, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al conf. univ. dr. Diego Varela Pedreira, cadru didactic al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, în urma finalizării unei proceduri oficiale de cercetare disciplinară.

Hotărârea a fost adoptată după analizarea raportului întocmit de Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare pentru personalul didactic și de cercetare, care a constatat confirmarea faptelor investigate. Potrivit documentelor analizate, acestea au vizat absențe repetate și nemotivate de la locul de muncă, precum și neîndeplinirea obligațiilor legale privind completarea dosarului personal cu documentele medicale obligatorii.

În baza concluziilor comisiei, Consiliul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a înaintat Senatului Universitar propunerea de aplicare a celei mai severe sancțiuni prevăzute de legislația muncii — desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Reprezentanții universității au transmis că decizia se înscrie în politica instituției de menținere a unui climat academic bazat pe respectarea normelor legale și etice, subliniind că responsabilitatea profesională și integritatea rămân principii fundamentale ale activității didactice și de cercetare.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri