Pagina principală Moldova UAIC onorează o legendă: Ana Blandiana, Doctor Honoris Causa!

UAIC onorează o legendă: Ana Blandiana, Doctor Honoris Causa!

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pregătește un eveniment istoric care va marca cultura și literatura românească!

Luni, 16 martie 2026, ora 14:00, în Sala Senatului, celebra poetă, prozatoare, eseistă și publicistă Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române, va primi titlul de Doctor Honoris Causa, recunoaștere supremă a excelenței sale și a contribuției remarcabile la viața literară și civică a României.

Un palmares de excepție. Un destin marcat de curaj și rezistență

Ana Blandiana nu este doar o voce a literaturii române; ea este un simbol al curajului, al libertății și al responsabilității civice. Laureată a zeci de premii internaționale și naționale – de la Premiul Internațional „Herder” în 1982, la prestigiosul Premiul Griffin pentru excelență în poezie, Toronto 2018 – poezia și activismul ei au inspirat generații întregi.

Debutând în revista „Tribuna” în 1959, Ana Blandiana a sfidat cenzura și opresiunea regimului comunist, suportând trei interdicții de publicare și transformându-și vocea poetică într-o formă de rezistență culturală și morală. În 1990, a reînființat PEN Clubul Român, apoi a pus bazele Alianței Civice, iar împreună cu soțul său, Romulus Rusan, a realizat primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței la Sighet.

Ana Blandiana nu s-a limitat la literatură: a creat Fundația Academia Civică, a condus Memorialul de la Sighet și a fost mereu vocea demnității și libertății în România post-comunistă. Universități din întreaga lume – de la Babeș-Bolyai Cluj-Napoca la Universitatea din Salamanca – i-au conferit titlul de Doctor Honoris Causa, iar acum și UAIC se alătură acestui omagiu binemeritat.

Marți, 17 martie 2026, ora 17:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC, Ana Blandiana va susține conferința „Poezie și proză sau despre ce se vede în oglindă”, un eveniment ce promite să dezvăluie secretele creației literare și să ofere o perspectivă unică asupra lumii văzute prin ochii uneia dintre cele mai mari personalități culturale ale României.

Prin conferirea titlului de Doctor Honoris Causa, UAIC celebrează nu doar o poetă și prozatoare remarcabilă, ci și un etalon al demnității, curajului și implicării civice, o personalitate care și-a lăsat amprenta ireversibil asupra literaturii și societății românești contemporane. Carmen DEACONU

 

