UAIC salvează unul dintre simbolurile cercetării românești de la Marea Neagră

Universitatea Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut o finanțare impresionantă, de peste 22 de milioane de lei, pentru salvarea și modernizarea unuia dintre cele mai importante centre de cercetare marină din România — Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea”. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027, vizează consolidarea Pavilionului Central al stațiunii, clădire emblematică aflată la doar câțiva kilometri de Constanța și care, de un secol, reprezintă un reper major pentru biologia românească și cercetarea ecosistemelor marine de la Marea Neagră.

Investiția vine într-un moment simbolic: în 2026, stațiunea de la Agigea marchează 100 de ani de existență, iar proiectul anunțat de UAIC este considerat unul dintre cele mai importante programe de modernizare și protejare a infrastructurii de cercetare din istoria recentă a instituției.

Miza este uriașă. Pavilionul Central, o clădire cu o suprafață utilă de peste 1.400 de metri pătrați, găzduiește atât spații de cercetare, cât și camere pentru studenții și cercetătorii care desfășoară stagii de practică și documentare la malul mării. Prin proiectul câștigat de universitatea ieșeană, clădirea va intra într-un amplu proces de consolidare seismică și eficientizare energetică, în încercarea de a o adapta la noile standarde de siguranță și la provocările climatice tot mai agresive din regiune.

Autoritățile universitare susțin că proiectul are ca obiectiv principal creșterea rezilienței infrastructurii în fața riscurilor de dezastre și a efectelor schimbărilor climatice. Vor fi realizate evaluări structurale și energetice complexe, urmate de lucrări ample de consolidare menite să reducă semnificativ riscul seismic al clădirii.

În paralel, proiectul urmărește și reducerea consumului energetic, prin implementarea unor soluții moderne care să transforme clădirea într-un spațiu mai eficient și mai sustenabil din punct de vedere ecologic. Toate intervențiile vor fi documentate prin rapoarte tehnice care vor evidenția impactul lucrărilor asupra eficienței energetice și asupra siguranței construcției.

Dunele marine de la Agigea, singura arie naturală protejată de acest tip din România

Stațiunea de la Agigea are însă o importanță care depășește cu mult dimensiunea unei simple baze universitare. De-a lungul ultimului secol, instituția a format generații întregi de biologi, ecologiști și cercetători, devenind unul dintre cele mai active centre de studiu marin din regiunea Mării Negre. Aici ajung anual studenți și specialiști din România și din străinătate, atrași de biodiversitatea unică a zonei și de oportunitățile de cercetare oferite de ecosistemele marine și terestre din apropiere.

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale stațiunii îl reprezintă Dunele marine de la Agigea, singura arie naturală protejată de acest tip din România, aflată chiar în incinta complexului de cercetare. Zona este considerată un adevărat laborator viu pentru studiul biodiversității și al efectelor schimbărilor climatice asupra habitatelor fragile de coastă.

Proiectul UAIC are și o importantă componentă internațională. În următorii ani, stațiunea va găzdui vizite de studiu și activități dedicate cooperării teritoriale europene, axate pe teme precum adaptarea la schimbările climatice, prevenirea dezastrelor naturale și protecția mediului.

Implementarea proiectului este estimată la 30 de luni și se desfășoară în cadrul unei axe europene dedicate consolidării clădirilor aflate în risc seismic major. În contextul vulnerabilității crescute a infrastructurii publice din România și al presiunilor generate de schimbările climatice, investiția de la Agigea este privită drept un exemplu strategic de salvare și modernizare a patrimoniului științific românesc.

Pentru Iași și pentru UAIC, proiectul reprezintă nu doar o finanțare majoră, ci și o reconfirmare a rolului pe care universitatea îl joacă în cercetarea științifică românească și europeană. Carmen DEACONU