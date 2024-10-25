Ucigaşii de la volan, mângâiați pe creștet de magistrați

Un accident teribil, unul dintr-o întreagă, îngrozitoare suită de asemenea evenimente s-a petrecut zilele trecute, la Iaşi, în intersecția Rond Vechi. Un puşti de 19 ani, vitezoman, a spulberat o maşină ce venea din senes opus. Din ricoşeu, unul dintre vehicule a ajuns pe trotuar, accidentând destul de grav două tinere ce stăteau liniştite pe o bancă, precum şi un trecător. Ştirea a fost imediat preluată de mass-media naţională, imaginile surprinse de către camerele de supraveghere de la Controlul Traficului au fost editate şi puse la dispoziţia televiziunilor. Imagini de coşmar. Prezentatoarele şi-au încheiat intervenţiile cu şablonarda formulare: „s-a deschis dosar penal”. Pentru ucidere din culpă sau vătămare corporală din culpă. Depinde de soarta victimelor. Şi ce? Cât şi cum plătesc autorii accidentelor rutiere pentru faptele lor? Vedem imediat.

Criminalii pe patru roţi continuă să conducă nestingheriţi, ani de zile

Nu trece zi, fără ca buzletinele de ştiri să nu relateze măcar o grozăvie petrecută pe şoselele patriei. Uneori, chiar adevărate carnagii. Flagelul datează din secolul trecut şi nimeni nu-i pare a găsi leac. Explicaţia cea mai frecventă e că din cauza stării drumului, cu gropi şi dâmburi în mijlocul carosabilului, slabă semnalizare, trafic aglomerat şi cam atât.

Despre legislaţia deosebit de blândă şi milostivă cu criminalii pe patru roţi, nimic. Ca şi cum n-ar fi ei vinovaţi. Judecarea unei speţe de „ucidere din culpă” sau „vătămare corporală din culpă” nu-i altceva decât pierdere de timp. Sau teatru pueril. O arată, inechivoc, datele şi faptele.

De la începutul anului şi până în clipa de faţă, pe rolul celor şapte instanţe ale judeţului Iaşi, au fost discutate 427 dosare penale, toate privitoare la infracţiuni la regimul rutier, toate soldate cu victime umane. Din acestea, doar 18 condamnări. În rest, amânări (266), încetări ale procesului penal (8), alte tipuri de soluţii (68).

E vorba de fapte petrecute cu ani în urmă, chiar de un deceniu. Dacă victima, prin vrerea Domnului, a supravieţuit, autorul are toate şansele să scape de proces. Prin intervenirea termenului de prescripţie. În tot acest interval, el/ea poate şofa nestingherit. În 2024, la 55 de inculpaţi li s-a prengit dreptul de circulaţie. Între timp, viermii au terminat de mâncat victima, lăsând doar oasele descărnate...

Condamnări, aproape ca pentru furturile din hipermarket

Cum menţionam ceva mai sus, anul acesta, magistraţii ieşeni au pronunţat doar 18 sentinţe de condamnare. Una singură, cu executare şi asta din motive foarte clare. Nu, şoferul nu era băut, nici n-avea antecente, a fost altceva şi, în cazul lui, e lesne de înţeles duritatea judecătorilor. În rest, milostiveală cât cuprinde. Sentinţe între unu şi trei ani, toate cu suspendare sau amânare. Şi, nu se putea altfel!, printre şoferii ucigaşi s-a insinuat şi un căruţaş cherchelit. Despre acesta, la fel ca şi despre cel ajuns după gratii, după trecerea în revistă a dosarelor celorlalţi 16 inculpaţi pentru care anul 2024 a fost încă unul plin de noroc.

Trotuarul era plin de zăpadă. Victima circula, regulamentar, pe carosabil

C.T. nu şi-a recunoscut niciodată vina pentru accidentul comis în seara de 26 februarie 2018, pe strada 1 Mai din Paşcani, a încercat să arunce totul în cârca mortului, dar nu i-a mers. Criminaliştii au demonstrat contrariul, reconstituind episodul în mod detaliat şi lipsit de echivoc. Era în jurul orei 19.00, şoferul se afla la volanul Skodei sale, rula cu o viteză un pic peste cea legală a respectivului segment de drum (50 km/h). Carosabil uscat, vizibilitate bună, deşi iluminatul public nu funcţiona. La un moment dat, din faţă i-a apărut un pieton care circula regulamentar, pe marginea părţii carosabile. Pe trotuar n-avea cum, erau mormane de zăpadă adunate acolo ca să păstreze şoseaua curată.

Şoferul, total neantent. Nu l-a văzut pe pieton, l-a acroşat cu partea din dreapta a autoturismului. Omul a murit a doua zi, medicii păşcăneni nu l-au mai putut salva. După un cincinal şi jumătate, C.T. şi-a aflat pedeapsa. Trei ani, cu suspendare.

Biciclistul a tăiat calea Volkswagenului, dar şoferul a fost vinovat

Pe 7 septembrie 2019, între Târgu Frumos şi Podu Iloaiei s-a petrecut unul dintre cele mai stupide accidente mortale din acest mileniu. Protagonişti, un şofer şi un biciclist. La ora 20.30, încă nu se întunecase de-a binele. Drum drept, vizibilitate bună. Şoferul unui Volkswagen ce venea spre Iaşi circula cu o viteză mult prea mare pentru acel sector de drum. 90 km/h, faţă de 60 km/h, cât e limita legală. Dacă ar fi respectat-o, nu s-ar fi ajuns la curmarea unei vieţi. Intempestiv, fără să semnalizeze, biciclistul a virat stânga, tăind calea autoturismului. Vesta reflectorizantă nu i-a folosit la nimic, a murit pe loc. Şoferul a primit doi ani şi nouă luni, tot cu suspendare.

Chevroletul a zburat câţiva metri şi a aterizat pe doi săteni

La orice s-ar fi gândit doi săteni din Lungani, numai că le-ar putea cădea pe cap un Chevrolet planând necontrolat, nu. Tragicul eveniment s-a petrecut în a doua zi a Crăciunului 2019. Sătenii mergeau agale, pe marginea carosabilului, îndreptându-se către Mădârjeşti. Din sens opus, venea un Chevrolet Aveo, condus de un anume G.P. Vitezoman şi neatent la drum, şoferul a intrat pe contrasens, s-a izbit de partea laterală a unui podeţ din beton, a ricoşat pe malul şanţului betonat, de aici s-a rotit apoi în aer, revenind pe sol exact în locul în care se aflau cei doi pietoni. Unul a murit pe loc, celălalt, rănit grav. Sentinţa: trei ani, tot cu suspendare.

Căruţaşul beat a fugit de la locul accidentului

Să te calce căruţa, în plină zi, în mijlocul străzii Principale din sat, tu să mori, iar căruţaşul beat să fugă de la locul faptei pare un scenariu scris de cineva obsedat de umorul negru. Totuşi, această secvenţă s-a petrecut aievea, în uurmă cu opt ani într-o comună din judeţ.

V.S. era beat, n-avea atelajul dotat cu claxon, nici calul n-a nechezat, iar P.L., cu gândurile aiurea, n-a privit înapoi. Vehiculul cu tracţiune animală l-a izbit din plin. V.S. a oprit căruţa, a coborât, s-a uitat la victimă, a scuturat-o de câteva ori, după care s-a urcat înapoi, continuându-şi deplasarea. Trei infracţiuni: conducere sub influenţa alcoolului, ucidere din culpă şi fugă de la locul accidentului. Doi ani şi şase luni, cu suspendare.

Cam aşa stă treaba, de facto, cu ucigaşii de la volan. Pedepsele sunt simbolice, şoferii ştiu că riscă mai mult dacă se urcă băuţi, decât dacă omoară pe careva. Îndemnul legiuitorului e clar, fără echivoc. Ai ciudă pe cineva, un duşman, e simplu: îl calci cu maşina.

Marcel FLUERARU

