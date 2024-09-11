Ucrainenii se inspiră din practicile DGASPC Iași

La invitația conducerii Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), o delegație din Ucraina formată din primari, directori de direcții regionale pentru probleme sociale, secretari ai consiliilor locale, șefi sau adjuncți ai administrațiilor militare pentru problemele sociale și șefi de instituții comunale care furnizează servicii sociale a efectuat în această săptămână o vizită de lucru la Iași.

Având ca temă „Studiul abordărilor și practicilor inovatoare în domeniul asistenței sociale în România pentru adaptarea și implementarea acestora

în Ucraina”, acțiunea a beneficiat de sprijinul Organizației „Pro ONU” din Ucraina, al Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți și al Consiliului Județean (CJ) Iași. „Scopul vizitei l-a reprezentat îmbunătățirea competenței profesionale și schimbul de experiență în domeniul asistenței sociale între specialiștii ucraineni și cei români, pentru implementarea celor mai bune practici și metode de sprijin social în Ucraina”, a declarat, la finalul vizitei, directorul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Florin Ion.

Cu acest prilej, oaspeții au mulțumit părții române pentru sprijinul acordat în ultimii doi ani, respectiv de la invadarea teritoriului Ucrainei, pe 24 februarie 2022, de către trupele Federației Ruse, ucrainenilor refugiați la Iași și pentru ajutorul constant manifestat față de familiile afectate de conflict. În cadrul vizitei la Iași, membrii delegației ucrainene au vizitat Centrul de Servicii Sociale(CSS) „Bucium”, instituție aflată în administrarea DGASPC care la numai câteva zile de la invadarea de către trupele rusești a țării vecine i-a găzduit pe copiii ucraineni proveniți din centrele de plasament aflați în tranzit în România alături de însoțitorii acestora. Edi MACRI