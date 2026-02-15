Ultimatum dat Guvernului pentru drepturile pensionarilor

* legea cere majorări, statul apasă frâna — revoltă mocnită în toată țara, inclusiv la Iași * Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a transmis că, în lipsa unei reacții din partea autorităților în termen de 30 de zile, va acționa în instanță Guvernul și Casa Națională de Pensii Publice

România intră într-un nou episod social exploziv, iar 4,8 milioane de pensionari se trezesc prinși într-un paradox greu de explicat: legea promite creșteri, dar realitatea aduce stagnare. În plină scumpire generalizată, când fiecare factură devine o povară și fiecare drum la farmacie înseamnă un calcul dureros, veniturile seniorilor rămân blocate, iar tensiunea socială crește de la o lună la alta.

Datele oficiale conturează o imagine dramatică: mai bine de un sfert dintre pensionarii României — aproximativ 1,27 milioane de oameni — trăiesc cu mai puțin de 295 de euro pe lună. La polul opus, pensiile care depășesc pragul de 1.000 de euro au ajuns la peste 501.000 de beneficiari, diferențele uriașe dintre categorii alimentând sentimentul unei inechități sociale tot mai greu de ignorat.

Iașul, barometru al nemulțumirii sociale

La nivel local, cifrele arată dimensiunea reală a problemei. În județul Iași sunt înregistrați 158.307 pensionari, cu 208 mai puțini decât luna precedentă. Dintre aceștia, 151.103 sunt pensionari de stat, iar pensia medie ajunge la 2.685 lei lunar — o sumă care, spun mulți seniori, se evaporă înainte de finalul lunii.

Pe străzile orașului și în comunele din jur, discuțiile despre scumpiri și pensii au devenit dominante. Pentru mulți vârstnici, fiecare decizie economică luată la București se traduce direct în frigul din apartamente, în medicamente cumpărate pe jumătate sau în renunțarea la lucruri considerate odinioară normale.

Legea este clară. Aplicarea ei — blocată

În acest context tensionat, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a intervenit oficial, anunțând că a transmis o plângere prealabilă către Guvernul României și Casa Națională de Pensii Publice, solicitând indexarea urgentă a valorii punctului de referință al pensiei — o obligație prevăzută clar de lege, dar care, susține organizația, este ignorată.

Potrivit art. 84 alin. (3) din Legea nr. 360/2023, valoarea punctului de referință trebuie majorată anual, în luna ianuarie, în funcție de rata inflației și de creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, indicatori comunicați de Institutul Național de Statistică. Textul legal nu lasă loc de interpretări: indexarea nu este opțională, ci obligatorie.

Cu toate acestea, autoritățile au decis menținerea punctului de referință la 81 de lei și pentru anul 2026, ceea ce înseamnă, în termeni reali, înghețarea pensiilor la nivelul anului 2024. Pentru aproape 4,9 milioane de pensionari, decizia echivalează cu o scădere continuă a puterii de cumpărare, într-un moment în care inflația erodează rapid veniturile fixe.

FACIAS avertizează că măsura reprezintă o austeritate mascată, care lovește exact în categoria cea mai vulnerabilă. Aproape un milion de seniori supraviețuiesc deja cu pensia minimă de 1.281 lei lunar — o sumă care, spun economiștii, abia mai acoperă utilitățile și strictul necesar.

Drept constituțional sau promisiune goală?

Dreptul la pensie este garantat de Constituția României, iar mecanismul indexării a fost creat tocmai pentru a menține echilibrul dintre creșterea prețurilor și nivelul veniturilor. Refuzul aplicării acestui mecanism ridică, potrivit organizației civice, serioase semne de întrebare privind respectarea obligațiilor statului în materie de protecție socială.

În lipsa unei reacții din partea autorităților în termen de 30 de zile, fundația anunță că va acționa în instanță Guvernul și Casa Națională de Pensii Publice, într-un proces care ar putea avea consecințe bugetare majore și ar putea deschide un precedent juridic important.

România pare astfel prinsă între cifre bugetare și realități sociale dure. Iar întrebarea care planează tot mai apăsat nu mai este dacă tensiunile vor crește, ci când vor exploda. Carmen DEACONU