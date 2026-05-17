Umbrele celui de-al Doilea Război Mondial continuă să iasă la suprafață

* La peste 80 de ani de la marile confruntări de pe Frontul de Est, pământul Moldovei ascunde încă muniție activă, capabilă să provoace tragedii în orice moment.

Sâmbătă, 16 mai 2026, echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași a intervenit succesiv în comuna Țigănași, comuna Rediu și în municipiul Iași, după ce au fost semnalate noi descoperiri de muniție rămasă neexplodată din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

La Țigănași, în apropierea cimitirului, specialiștii pirotehnicieni au descoperit și ridicat un proiectil perforant de calibrul 75 mm - muniție de război extrem de periculoasă, capabilă să provoace explozii devastatoare chiar și după decenii întregi petrecute în sol.

Intervenția cea mai amplă a avut loc însă în comuna Rediu, satul Breazu, în zona Pădurii Mârzești, acolo unde echipele au găsit un adevărat arsenal îngropat: cinci cartușe calibrul 7,92 mm, paisprezece tuburi de cartuș, două cartușe de 9x19 mm, un proiectil exploziv de 45 mm, o bombă de aruncător de 60 mm și șapte stabilizatoare pentru bombe de aruncător de calibrul 82 mm.

Și municipiul Iași a fost scena unei intervenții periculoase. Pe strada C.G. Bedreag, pirotehnicienii au identificat și ridicat încă un proiectil exploziv de 75 mm, confirmând faptul că inclusiv zonele urbane continuă să ascundă urmele dramatice ale războiului.

Toate elementele de muniție au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții speciale de siguranță, urmând să fie distruse controlat de specialiști.

Descoperirile reconfirmă ceea ce istoricii și autoritățile avertizează de ani întregi: județul Iași rămâne una dintre cele mai sensibile zone din România în ceea ce privește muniția neexplodată rămasă din timpul conflictelor mondiale. Andrei TURCU