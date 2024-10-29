UMF Iași a intrat în consorţiul „EduCare 5.0”

Din acest an, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi face parte din consorţiul „EduCare 5.0” – „Transforming Healthcare Education and Care Services through Digital Innovation”. Din acelaşi consorţiu fac parte alte opt universităţi de prestigiu din Germania, Austria, Lituania, Spania, Cehia, Polonia şi Portugalia. Alianţa celor nouă universităţi şi-a propus să sprijine dezvoltarea medicală şi de îngrijire de lungă durată şi incluzivă a regiunilor lor, prin colaborare internaţională şi multilaterală.

Consorţiul a fost creat pentru a răspunde iniţiativei Comisiei Europene de înfiinţare a Universităţilor Europene finanţate prin Erasmus+, care sunt alianţe transnaţionale, formate din instituţii de învăţământ superior din întreaga Uniune Europeană ce cooperează în domeniul educaţiei, cercetării şi inovării în beneficiul studenţilor, al cadrelor didactice şi al societăţii.

Universităţile membre au în comun o strategie pe termen lung de promovare a valorilor europene comune şi de consolidare a identităţii europene. În acest moment funcţionează 64 de consorţii universitare europene, care cuprind 560 de universităţi din întreaga Europă, dintre care 21 din România.

Din consorţiul „EduCare 5.0”, alături de UMF Iaşi mai fac parte universităţi din Germania, Austria, Lituania, Spania, Cehia, Polonia şi Portugalia. „Alianţa EduCare 5.0 a depus proiectul în februarie 2024, în cadrul Iniţiativei Universităţilor Europene şi în iulie a primit din partea Comisiei Europene Sigiliul de Excelenţă, care atestă calitatea remarcabilă a propunerii. Deşi momentan consorţiul nu beneficiază de finanţare din partea UE, alianţa continuă să funcţioneze activ, cu planuri de reaplicare pentru finanţare în 2026. Cu siguranţă, afilierea UMF Iaşi la consorţiul EduCare 5.0 va creşte consistent gradul de internaţionalizare. Pe lângă oportunitatea de a participa la proiecte comune de cercetare şi de a dezvolta noi formate de colaborare în predare, afilierea deschide calea către mobilitatea internaţională pentru studenţi, cadre didactice şi cercetători. Aceştia vor putea beneficia de schimburi academice şi de formare în diverse universităţi partenere”, a spus Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi.

În perioada 9-11 octombrie a avut loc la Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Bielefeld o primă întâlnire de lucru, în cadrul căreia s-au conturat strategii de colaborare şi de implementare ale proiectului. Printre obiectivele principale ale EduCare 05 se numără implementarea unui plan de Transformare Digitală, înfiinţarea a nouă centre de cercetare interconectate sau crearea unui campus virtual comun. „Sub motto-ul inovaţie, digitalizare, multidisciplinaritate şi integrare socială, am format o alianţă unică, care aduce o contribuţie europeană valoroasă în educaţie, cercetare şi transfer în domeniul îngrijirii şi sănătăţii”, a declarat şi prof.univ.dr.Ulrich Schafermeier, vicepreşedinte pentru internaţionalizare şi digitalizare al Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Bielefeld.

Consorţiul EDUCARE 5.0 şi-a stabilit obiective ambiţioase, orientate spre îmbunătăţirea integrării şi colaborării interuniversitare prin iniţiative inovatoare, dintre care cea mai importantă este înfiinţarea unui campus interuniversitar.

În cadrul acestui proiect, UMF Iaşi a fost desemnată co-lider pentru dezvoltarea campusului alături de International University of Catalonia din Barcelona. Campusul interuniversitar va facilita colaborarea academică şi va extinde accesul la educaţie şi cercetare pentru studenţii din toate instituţiile partenere. Laura RADU