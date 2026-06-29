* Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași deschide, pe 29 iunie, perioada de înscriere pentru românii de pretutindeni * candidații au la dispoziție 79 de locuri la programele de licență, cele mai multe fiind la Farmacie, Cosmetică medicală, Tehnică dentară, Bioinginerie și Balneo-Fiziokinetoterapie

Iașul universitar intră din nou în linie dreaptă pentru una dintre cele mai importante etape ale admiterii: înscrierea românilor de pretutindeni la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”. Potrivit calendarului publicat de UMF Iași, perioada de înscriere începe pe 29 iunie și se încheie pe 15 iulie.

Pentru anul universitar 2026-2027, universitatea pune la dispoziția acestei categorii de candidați 79 de locuri la programele de licență. Oferta include 2 locuri la Medicină, 3 la Asistență medicală generală, 2 la Nutriție și dietetică, 5 la Medicină Dentară, 8 la Tehnică dentară, 8 la Asistență de profilaxie stomatologică, 18 la Farmacie, 13 la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, 8 la Bioinginerie, 8 la Balneo-Fiziokinetoterapie și Recuperare și 4 la Audiologie și protezare auditivă.

Pentru mulți tineri din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, diaspora europeană sau alte comunități românești, admiterea la UMF Iași nu este doar o procedură administrativă. Este un pas spre o profesie cu statut solid, spre un oraș universitar apropiat cultural și spre o diplomă medicală obținută într-un centru academic cu tradiție.

Farmacia și specializările medicale aplicate au cele mai multe locuri

Din cele 79 de locuri, cele mai multe sunt la Farmacie, unde sunt disponibile 18 locuri. Urmează Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, cu 13 locuri, apoi Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Bioinginerie și Balneo-Fiziokinetoterapie și Recuperare, fiecare cu câte 8 locuri.

La programele cele mai căutate tradițional, concurența se anunță strânsă: Medicina are 2 locuri, iar Medicina Dentară are 5 locuri. Aceste cifre arată cât de selectivă rămâne admiterea pentru românii de pretutindeni și cât de important este dosarul depus în perioada stabilită de universitate.

Iașul rămâne, în acest context, un magnet regional. Apropierea de Republica Moldova, prestigiul școlii medicale ieșene și rețeaua mare de studenți veniți din afara granițelor transformă admiterea pentru românii de pretutindeni într-un moment urmărit cu atenție de familii, absolvenți de liceu și comunități întregi.

Concursul se desfășoară prin depunerea dosarului, iar calendarul anunțat de universitate este strâns. După perioada de înscriere, 29 iunie-15 iulie, urmează completarea dosarului de concurs pe 16 iulie, evaluarea dosarelor în perioada 16-17 iulie, afișarea rezultatelor pe 20 iulie, depunerea contestațiilor pe 21 iulie și publicarea rezultatelor finale pe 22 iulie. Clara DIMA