Doar 51% dintre angajații români consideră că au un salariu suficient de mare, iar 28% intenționează să își schimbe locul de muncă în primul semestru din 2026. Procentul este de peste două ori mai mare decât numărul celor care au făcut efectiv acest pas în 2025, arată studiul Randstad Romania Employer Brand Research 2026, realizat pe un eșantion de peste 4.000 de respondenți.

Datele confirmă o stare de nemulțumire tot mai vizibilă în piața muncii. Salariul rămâne principalul criteriu în alegerea unui angajator, dar nu mai este singurul. Angajații se uită tot mai atent la siguranța locului de muncă, la posibilitatea de creștere profesională, la flexibilitate și la echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

Salariul, primul motiv de nemulțumire

Potrivit cercetării, salariul este principalul criteriu în alegerea unui angajator pentru 67% dintre respondenții din Generația Z. Procentul este peste media europeană, estimată la 58%, și crește odată cu vârsta angajaților. În rândul generațiilor cu mai multă experiență profesională, ponderea ajunge la 71%.

Această presiune se vede și în motivele invocate de cei care vor să își schimbe locul de muncă. Compensația insuficientă este menționată de 49% dintre respondenți, urmată de lipsa oportunităților de creștere profesională, indicată de 37%. Alte motive importante sunt dorința unui echilibru mai bun între muncă și viața personală, menționată de 30%, și teama pierderii actualului loc de muncă, prezentă în cazul a 26% dintre respondenți.

Mulți vor să plece, puțini chiar pleacă

Studiul evidențiază și o diferență importantă între intenție și acțiune. Deși 28% dintre angajați spun că vor să își schimbe jobul în 2026, numărul celor care au făcut efectiv acest pas în a doua jumătate din 2025 a fost de peste două ori mai mic. Această diferență arată că piața muncii este mai tensionată decât pare la prima vedere. Angajații sunt nemulțumiți, dar schimbarea locului de muncă rămâne o decizie dificilă, mai ales într-un context economic în care stabilitatea contează tot mai mult. „Salariul continuă să fie un factor esențial pentru talente, însă nu funcționează izolat: cultura organizațională și experiența oferită angajaților devin elemente complementare, care consolidează propunerea de valoare a angajatorului și susțin, pe termen lung, retenția personalului”, spune Dagmara Chudzińska-Matysiak, country manager Randstad România.

Cercetarea arată diferențe clare între generații. Angajații din Generația Z pun accent pe flexibilitate și dezvoltare profesională și sunt cei mai activi în schimbarea locului de muncă. Pentru ei, un job bun înseamnă mai mult decât un salariu corect: contează ritmul de lucru, mediul, libertatea și posibilitatea de a avansa.

Generația X prioritizează salariul și stabilitatea organizațională și este cea mai preocupată de riscul pierderii jobului. Millennials pun accent pe siguranță și sunt, potrivit studiului, generația cea mai pozitivă față de angajatorul actual.

Dan DIMA