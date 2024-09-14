Un bătrânel face trei ani de puşcărie pe motiv că s-a folosit de cardul găsit

Foarte puţini ştiu că, dacă găseşti ceva, un obiect, bani, carduri bancare şi te foloseşti de norocul ce-a dat peste tine, comiţi o infracţiune. Se cheamă „însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor” şi e definită prin art.243 din Codul Penal.

Însă, cum riscul de a fi depistat e aproape zero, chiar şi cei care cunosc acest aspect legislativ, îl ignoră, preferând să se bucure de descoperirea lor. Pentru că extrem de rar se ajunge în instanţă pentru aşa ceva. Anul acesta au ajuns pe mesele magistraţilor numai şase dosare, în unul singur fiind dată sentinţa. Una neaşteptat de dură, închisoare cu executare în regim de detenţie.

Inculpatul, L.E.V., e un bătrânel ieşit de câţiva ani la pensie, care s-a băgat singur în bucluc. Întâmplarea ce avea să-l trimită după gratii s-a petrecut în dimineaţa de 15 august 2022, într-un supermarket din zona Rond Dacia. Un anume Ştefan I., tot bătrânel, tot pensionar, a achitat cumărăturile folosind un card bancar, dar, când să-l introducă la loc, în buzunarul pantalonilor, a greşit şi l-a pus pe lângă.

Cardul a ajuns pe podea, o tânără ce urma la rând l-a văzut, l-a ridicat, s-a uitat prin preajmă şi l-a observat pe L.E.V. Era convinsă că acestuia îi aparţine obiectul şi i l-a înmânat. L.E.V. n-a spus nu, s-a bucurat, a băgat cardul în buzunar şi s-a dus la brutăria din apropiere, de unde şi-a cumpărat mai multe produse de panificaţie. Achitând, evident, cu cardul ce nu-i aparţinea.

Mai departe, bucuros nevoie mare, moşulică s-a pus pe colindat oraşul şi pe făcut cumpărături. Şi-a luat chiar şi un meniu de la un fast-food. În total, zece tranzacţii bancare, în valoare totală de 238,40 lei. Ar mai fi cumpărat, dar s-au terminat banii şi, neavând ce face cu cardul, l-a aruncat la un tomberon de gunoi.

În acest timp, Ştefan făcuse plângere la poliţie, fiind convins că i-a fost furat cardul bancar. Agenţii au început imediat cercetările, contactând banca emitentă a cardului. Au solicitat şi au obţinut orele şi locurile tranzacţiilor, apoi au studiat imaginile suprinse de către camerele de supraveghere de pe traseul urmat de L.E.V. Aşa au dat de el. Că moşuleţul avea deja cazier şi figura, cu poză, în baza de date a poliţiei. Fusese condamnat la un an cu suspendare pentru conducere fără permis şi sub influenţa alcoolul.

Interogat, L.E.V. a recunoscut imediat totul, ştia că se află în stare de recidivă postcondamnatorie şi riscă să ajungă după gratii. Totodată, el l-a căutat pe Ştefan, i-a înapoiat banii cheltuiţi şi l-a rugat să semneze de împăcare. la notar. Nu prea i-a folosit, primind o pedeapsă rezultantă de doi ani şi opt luni de închisoare, cu executare în Penitenciarul Iaşi. Claudiu CONSTANTIN