Iașul va vedea pentru prima dată o lucrare semnată de Constantin Brâncuși. Sculptura „Cap de copil”, piesă de tezaur național aflată în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, va fi expusă la Palatul Culturii între 18 și 24 mai 2026.

Premieră pentru Iași la Palatul Culturii

Iașul va găzdui, pentru prima dată, o lucrare semnată de Constantin Brâncuși. Sculptura „Cap de copil”, realizată în bronz și aflată în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, va fi expusă la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii.

Publicul o va putea vedea în perioada 18–24 mai 2026, într-un moment cu miză culturală importantă: lucrarea este piesă de tezaur național și este evaluată la peste 7 milioane de euro.

Evenimentul are loc în anul în care sunt marcați 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși și va inaugura cea mai nouă sală a Muzeului de Artă.

„Cap de copil”, lucrarea care ajunge în premieră la Iași

„Cap de copil” a fost finalizată în 1906 și turnată în bronz la Turnătoria Valsuani din Paris. Opera explorează una dintre temele recurente ale creației brâncușiene: copilăria, fragilitatea și expresivitatea chipului uman.

Sculptura are dimensiunile de 0,345 x 0,210 x 0,200 metri și este semnată pe spate: C BRANCUSI / PARIS.

Potrivit prezentării muzeale, exemplarul care va fi expus la Iași se remarcă printr-un aspect mai finisat, accentuat de patina verde-măslinie. Urmele daltei sculptorului sunt mai puțin vizibile.

Lucrarea marchează tranziția artistului către esențializarea formei și impresionează prin sensibilitatea detaliului, dar și prin expresia îndurerată și pătrunzătoare a copilului reprezentat.

Expoziția deschide o sală nouă la Muzeul de Artă

Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, spune că proiectul are o valoare simbolică și culturală majoră pentru oraș.

„Cu mare bucurie anunțăm acest proiect minunat, care se înscrie în anul în care sărbătorim 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Pentru prima dată în istorie reușim să aducem la Iași o lucrare semnată Constantin Brâncuși, o lucrare de tezaur național, evaluată la peste 7 milioane de euro, grație colaborării cu Muzeul Național de Artă al României”, a declarat Andrei Apreotesei.

Managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași a precizat că expoziția marchează și deschiderea unui nou spațiu muzeal în Palatul Culturii.

„Reușim să inaugurăm cea mai nouă sală de la Palatul Culturii, de la Muzeul de Artă, cu această lucrare. Este o sală special construită pentru astfel de evenimente”, a mai spus acesta.

Scrisoare de dragoste și un obiect legat de „Pasărea Măiastră”

Pe lângă sculptura „Cap de copil”, publicul va putea vedea la Iași și două obiecte legate de Constantin Brâncuși.

Este vorba despre o scrisoare de dragoste adresată lui Florence Meyer și despre un cilindru realizat de Brâncuși, asociat lucrării „Pasărea Măiastră”.

Cele trei piese vor fi expuse în noua sală a Muzeului de Artă, amenajată special pentru evenimente de patrimoniu și pentru întâlniri cu opere de mare valoare.

Sala va fi deschisă inclusiv de Noaptea Muzeelor, moment care atrage anual mii de vizitatori în instituțiile culturale din Iași.

„Este o mare bucurie pentru noi, o mare încântare, și cred că este doar un eveniment care deschide o lungă serie de întâlniri cu diferite personalități din istoria artistică a lumii”, a mai transmis Andrei Apreotesei.

Prezența unei lucrări semnate de Brâncuși la Iași transformă Palatul Culturii într-un reper cultural al lunii mai și oferă publicului ocazia rară de a vedea, în oraș, o operă de tezaur național semnată de sculptorul care a schimbat limbajul artei moderne.

Maura ANGHEL