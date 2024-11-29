Un cerșetor păşcănean a comis un jaf ca-n filme

Legislaţia îi încurajează, pedepsele sunt mai mult simbolice, aşa încât tâlharii au ajuns să opereze fără nicio jenă, ziua ăn amiaza mare, în plin centrul municipiilor, nu a cătunelor izolate. Nici prezenţa camerelor de supraveghere nu-i jenează. Ştiu că nu vor ajunge după gratii, decât în cazuri excepţionale, mai rămân şi cu ceva din pradă. Cel mai recent exemplu este al păşcăneanului Daniel M., un cunoscut cerşetor cu vechi stagii, ce-şi face veacul în centrul municipiului. Jaful comis de el pe 13 martie a.c. e asemeni unui film.

Victima, Eugenia M., primise din străinătate 250 euro prin Western Union şi s-a dus să-i scoată. Şi-a luat rucsacul în care avea cardurile bancare, telefonul mobil, cartea de identitate, o umbrelă, ochelariii, setul cu permisele CFR şi diverse alte mărunţişuri. Ca de obicei.

Femeia a ieşit din casă în jurul orei 13.00, s-a dus să încaseze valuta şi s-o schimbe apoi în lei româneşti. Era îmbrăcată cu geacă de culoare gri, fular în nuanţe negru cu alb, pantaloni de blugi albaştri, încălţată cu adidaşi de culoare neagră, iar pe cap purta o căciulă neagră din imitaţie blană. A ajuns la ghişeu, a schimbat banii, după care a pornit agale spre casă. Nu şi-a imaginat niciun moment că este urmărită îndeaproape.

Daniel o remarcase atunci când a intrat să schimbe banii. A văzut-o prin vitrină cum îi număra şi a decis că i se cuvin lui. Coincidenţă maximă, nu mai era îmbrăcat jerpelit ca de obicei, purta o geacă roşie, pantaloni crem şi adidaşi de firmă. Un trecător ca toţi ceilalţi, Eugenia nu l-a băgat deloc în seamă pe parcursul a mai bine de un kilometru, cât e distanţa de la casa de schimb valutar şi până la domiciliul ei.

Se mai oprea, din când în când, contemplând vitrinele magazinelor, a intrat şi într-un supermarket, de unde şi-a cumpărat ceva, nu l-a băgat deloc în seamă pe cel cu geacă roşie, care o urmărea insistent, dar discret. Păstra mereu o distanţă de 4-5 metri faţă de ea.

N-au găsit rucsacul, doar cardurile şi două punguţe cu cannabis

Totul bine şi frumos, până la intrarea în bloc. Acolo, Eugenia şi-a dat jos rucsacul, l-a deschis pentru a scoate cartela de acces în bloc. Daniel a exploatat la maxim momentul. A tras vârtos de rucsac, reişind să-l smulgă din mâna femeii, după care a zbughit-o la fugă. S-a oprit în parc, a făcut inventarul, a scos banii, i-a băgat în buzunar, apoi a intrat într-o sală de jocuri, una pe care o frecventa în mod obişnuit. Cei de-acolo s-au mirat tare, văzându-l pe boschetar plin de bani. L-au întrebat de unde-i are, el a spus că i-a trimis soţia, care e plecată la muncă în străinătate. L-au crezut.

Între timp, Eugenia s-a dus la poliţie şi a reclamat jaful. Agenţii au început, ca de obicei în asemenea cazuri, cu studierea imaginilor surprinse de către camerele de supraveghere plasate pe traseul urmat de femeie. Daniel a fost identificat imediat, i s-a făcut o percheziţie a culcuşului în care se adăposteşte, n-a fost găsit rucsacul, ci doar cardurile Eugeniei şi telefonul mobil. Plus două punguţe cu cannabis.

Trimis în judecată, tâlharul a recunoscut comiterea faptei, aşa cum a fost ea descrisă în rechizitoriu şi, drept urmare, prin sentinţa pronunţată la mijlocul acestei săptămâni, a fost condamnat la doi ani şi şase luni. Dar cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN