Un deţinut recalcitrant îl învinge în instanţă pe procurorul de caz

Petronel Iulian Costea (39 de ani), zis Toamfă, e un individ violent de când se ştie. În prima tinereţe, a fost condamnat în mai multe dosare penale. Pentru tulbrarea liniştii şi ordinii publice, distrugere, ameninţare etc. Arma lui preferată, o sabie ninja, pe care o mânuia ca un expert. După 2020, părea să se fi potolit, aproape un deceniu n-a mai fost implicat în scandaluri ori bătăi de stradă.

Până în toamna lui 2018 când, într-o noapte, aflat la coadă la un non-stop din cartierul Dacia, l-a înjunghiat pe cel din faţa lui. Inculpat pentru tentativă de omor, Toamfă a fost condamnat, în 2019, la zece ani şi şase luni de închisoare.

Nici în Penitenciarul Iaşi, unde a fost cazat, nu s-a liniştit. Mereu recalcitrant şi suferind de mania persecuţiei, pe 1 octombrie 2020 a intrat în refuz de hrană. Era nemulţumit de condiţiile de detenţie.

În martie 2021, Toamfă s-a luat la bătaie cu colegul de celulă, din cauză că acesta din urmă a schimbat postul TV, fără să ceară voie. Şi-au dat pumni cu nemiluita, şi-au băgat degetele-n ochi, s-au rostogolit pe duşumea. Fostul spadasin de cartier a cam pierdut duelul, dar amândoi au mers la cabinetul medical, apoi şi-au făcut reciproc plângeri penale pentru lovire sau alte violenţe. Conducerea Penitenciarului i-a sancţionat disciplinar, iar plângerile au ajuns la procurori.

Cel care s-a ocupat de reclamaţia lui Toamfă a dispus clasarea cauzei cu privire la comiterea infracţiunii de lovirea sau alte violențe, reţinându-se existenţa autorităţii de lucru judecat (sancţiunea disciplinară).

„Organul de cercetare penală s-a rezumat la a reda textele de lege”

Nemulţumit, deţinutul a contestat în instanţă soluţia aleasă de către procurorul de caz şi a câştigat: „judecătorul de cameră preliminară apreciază că plângerea petentului împotriva soluţiei de clasare este întemeiată, impunându-se completarea urmăririi penale. În primul rând, analizând referatul cu propunerea de clasare, ale cărui argumente au fost însuşite de procurorul de caz, judecătorul de cameră preliminară apreciază că acesta nu este motivat corespunzător, organele de cercetare penală au oferit o analiză foarte succintă a situaţiei de fapt şi nu au răspuns tuturor faptelor cu privire la care s-a început urmărire penală (NB nu există nicio menţiune cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu). După cum se poate observa, în cuprinsul referatului cu propunerea de clasare, organul de cercetare penală s-a rezumat la a reda textele de lege, fără a proceda la o analiză efectivă a criteriilor stabilite în jurisprundenţa acesteia cu aplicare la situaţia de fapt reţinută, expunând lapidar motivul pe care soluţia de clasare se întemeiază”.

Claudiu CONSTANTIN