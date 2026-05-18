Un elev de 14 ani, bătut cu sălbăticie de doi colegi

Scene violente într-o unitate de învăţământ din Iaşi. Un elev în vârstă de 14 ani a ajuns la spital după ce ar fi fost bătut de alţi doi minori chiar în incinta Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”. Scenele violente au fost filmate chiar de victimă, iar imaginile surprind momentul în care adolescentul este înconjurat și lovit repetat, în timp ce încearcă fără succes să se apere.

Potrivit familiei, conflictul nu este unul nou. Tatăl băiatului spune că fiul său fusese amenințat încă din timpul orei, iar imediat ce s-a sunat de pauză, agresorii au trecut la atac. „El a căzut inconștient. Deși era jos, au continuat să îl lovească. Ceilalți colegi din clasă strigau”, a declarat tatăl victimei.

Băiatul a suferit răni serioase: fractură nazală, hematoame multiple, vânătăi în zona ochilor și lovituri la spate și gât. Părinții spun că adolescentul nu provocase conflictul. „Nu le-a făcut nimic. Ei cred că făcând treburile astea sunt șmecheri, sunt cineva”, a mai spus tatăl elevului agresat.

Profesorii și consilierii școlari susțin că între victimă și unul dintre agresori existau tensiuni mai vechi, după ce ambii s-au transferat anul trecut de la alte unități de învățământ. În trecut au existat și alte conflicte, însă măsurile disciplinare luate nu ar fi avut efect. „Cei doi agresori nu sunt la prima faptă. Li s-a scăzut nota la purtare și au participat la activități de prevenire a violenței în școli”, a explicat un cadru didactic.

Directorul școlii „Ionel Teodoreanu”, unde s-a întâmplat totul, afirmă că au existat discuții repetate atât cu părinții, cât și cu diriginții elevilor implicați. Cu toate acestea, consilierul școlar spune că unul dintre agresori a refuzat ulterior ședințele de consiliere. „Este un copil inteligent, care reușește să manipuleze și colegii, și profesorii”, a declarat profesorul consilier.

Familia victimei susține că agresorii au încercat inițial să ascundă incidentul și au spus conducerii școlii că băiatul „a căzut”, iar ei doar încercau să îl ajute.

Cazul a ajuns acum și în atenția poliției. Părinții copilului agresat spun că vor cere inclusiv ordin de protecție.

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 4 Poliţie Iaşi au demarat verificări şi au stabilit că băiatul ar fi fost agresat de alţi doi minori în interiorul şcolii. „În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi pentru luarea măsurilor legale”, au transmis cei de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi.

Conform legislației, bullyingul poate include violențe fizice, amenințări, hărțuire repetată sau distribuirea de imagini compromițătoare. În cazul minorilor, sancțiunile sunt în principal educative și disciplinare, însă în situațiile grave poate fi deschis și dosar penal.

Fenomenul violenței în școli rămâne unul alarmant. Statisticile arată că 7 din 10 elevi spun că au fost victime ale bullyingului, iar 4 din 5 copii afirmă că au asistat la astfel de scene în școală. Potrivit datelor Poliției Române, în anul școlar 2024–2025 au fost înregistrate aproape 1.900 de cazuri de violență în unitățile de învățământ. Maria STANCU, Laura RADU