Un elev din Bacău s-a aruncat de pe acoperișul Liceului Catolic

Un elev în vârstă de 18 ani al unui liceu din municipiul Bacău s-a aruncat, marţi, de la etajul al treilea al clădirii unităţii de învăţământ, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

‘Elevul ar fi lăsat un bilet de adio în ghiozdan’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Creţu.

Victima a fost transportată în stare de conştienţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi va fi supusă unei intervenţii chirurgicale.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, băiatul este elev al liceului catolic.

Acesta se afla sub tratament pentru o afecţiune psihică.

El nu şi-ar fi motivat gestul suicidal în biletul de adio, ci doar îşi cerea iertare de la familie pentru ceea ce urma să facă.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.