Un elev din Iași va reprezenta România la două dintre cele mai importante competiții internaționale de informatică pentru juniori. Andrei Nemțișor, elev la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, s-a calificat atât la JBOI 2026 – Junior Balkan Olympiad in Informatics, cât și la EJOI 2026 – European Junior Olympiad in Informatics.

Performanța a fost obținută în urma taberei lotului național restrâns de informatică, desfășurată la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița.

Andrei Nemțișor, rezultat de top în lotul național restrâns

Selecția de la Bistrița a avut ca scop pregătirea și stabilirea echipelor care vor reprezenta România la competițiile internaționale de informatică. În urma probelor, Andrei Nemțișor a reușit un rezultat remarcabil: 1.148,5 puncte, punctaj care i-a adus calificarea la ambele olimpiade internaționale pentru juniori.

Elevul este pregătit la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași de profesoara Lucia Miron, iar rezultatul confirmă tradiția puternică a școlilor ieșene în zona performanței la informatică, matematică și științe exacte.

Două competiții internaționale într-un singur an

Calificarea la o olimpiadă internațională este, în sine, o performanță majoră. Calificarea la două competiții în același an plasează rezultatul elevului ieșean într-o categorie de excelență. Andrei Nemțișor va face parte din echipele reprezentative ale României pentru JBOI 2026 și EJOI 2026, competiții dedicate celor mai buni tineri informaticieni din Europa și din regiunea balcanică.

Pentru Iași, performanța are și o miză simbolică: confirmă că orașul rămâne un centru important de formare pentru elevii capabili de rezultate internaționale în informatică, un domeniu în care pregătirea începe devreme și presupune mii de ore de exercițiu, algoritmică, concursuri și antrenamente specializate.

Pregătire la școală, la Centrul de Excelență și în programe dedicate

Dincolo de activitatea de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Andrei Nemțișor se pregătește și în cadrul programului Infogym – Hai la olimpiadă!, precum și la Centrul Județean de Excelență Iași.

Acest tip de parcurs arată cât de importantă este colaborarea dintre școală, profesori, centre de excelență și programe de pregătire dedicate elevilor cu performanțe înalte. În informatică, rezultatele internaționale nu apar întâmplător, ci sunt construite printr-un traseu constant: selecții, tabere, concursuri, simulări și pregătire individuală intensă.

Iașul, din nou pe harta performanței în informatică

Rezultatul lui Andrei Nemțișor vine într-un moment în care competiția pentru performanță în domeniile STEM este tot mai puternică. Informatica a devenit una dintre disciplinele-cheie pentru viitor, iar elevii care ajung în loturile naționale sunt deja parte a unei generații pregătite pentru universități de top, cercetare, inteligență artificială, securitate cibernetică sau industrie software.

Pentru Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, calificarea elevului la două olimpiade internaționale reprezintă o confirmare a nivelului ridicat de pregătire. Pentru comunitatea educațională ieșeană, este încă o dovadă că performanța se construiește prin profesori dedicați, elevi disciplinați și programe care susțin excelența.

Maura ANGHEL