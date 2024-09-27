Un fost pacient de la Grajduri a răpit un copil şi l-a violat pe malul Bahluiului

* victima are doar şapte ani, n-a putut da prea multe amănunte * infractorul a fost identificat după imaginile camerelor de supraveghere a Biroului Management Trafic

Recidivist, Petru L. a stat câţiva ani buni internat la Grajduri, fiind considerat un nebun deosebit de periculos. În martie 2022, e fost externat şi, pentru o vreme, nu s-a mai ştiut nimic de el. A trăit în anonimat total şi n-a mai săvârşit vreo infracţiune. Până în vara acestui an, mai precis în seara de 18 iulie, când a comis o grozăvie. Era în jurul orei 22.30, umbla de-aiurea prin zona Podu Roş. Acolo l-a văzut pe S.M., un puşti de numai şapte ani, care se plimba de unul singur, la acea oră destul de târzie. Petru l-a momit pe copil, l-a dus pe malul râului Bahlui, cei doi au ajuns într-o zonă plină de vegetaţie, în apropierea pasarelei CFR şi acolo s-a produs drama. Sub ameninţarea pumnilor, fostul pacient de la Grajduri a întreţinut un act sexual oral cu băieţelul, clar împotriva dorinţei acestuia din urmă.

Nu s-a gândit niciun moment că ar putea fi identificat şi prins, dar acest lucru s-a întâmplat, după doar câteva zile. Ajuns acasă, puştiul a povestit grozăvia prin care a trecut, ai lui au făcut plângere penală, iar poliţiştii au pornit ancheta. Au avut şi un dram de noroc, camerele de supraveghere ale Biroului Management Trafic surprinseseră perfect întreaga scenă. Imagini suficient de clare pentru a permite identificarea răufăcătorului. Având cazier, fotografia sa figura în baza de date a poliţiei.

A urmat arestarea preventivă a violatorului, rechizitoriul a fost finalizat în timp record, ajungând în instanţă pe 6 august. Joi, 26 septembrie, dosarul a trecut de camera preliminară, judecătorul de aici a găsit totul în regulă şi a dispus începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN