Un ieşean a făcut bani buni sărind la bătaie şi lăsându-se învins

* pentru câţiva pumni în cap, a primit 8.000 lei daune morale

Cel mai tare profitor de pe urma legilaţiei româneşti s-a dovedit Vasile A., un cetăţean din Cepleniţa, care, în urma sentinţei de săptămâna trecută, s-a umplut de bani. Între soţia lui şi cea a consăteanului Dănuţ R. există o duşmănie mai veche, ambii bărbaţi fiind presaţi de neveste să rezolve disputa printr-o bătaie ca la ţară.

Vasile şi-a făcut curaj acasă la un prieten, unde a ras cinci pahare cu vin, în timp ce Dănuţ a sorbit licoarea pe terasă, la cârciuma din sat. Cei doi s-au întâlnit apoi pe drumul principal şi, în loc de saluturi, fiecare a dat drumul la un potop de înjurături şi gesturi obscene. Vasile a lovit primul, un pumn nimerind din plin figura lui Dănuţ. Dar n-a fost suficient de puternic. Acesta din urmă a replicat mult mai vârtos. După câţiva pumni în cap, care l-au amenţit pe adversar, expediindu-l la sol, Dănuţ l-a luat la şuturi. Ar mai fi dat, dar au intervenit doi indivizi ce asistaseră la scenă, aceştia „au aplanat conflictul şi i-au acordat persoanei vătămate îngrijiri medicale”.

Învinsul n-a abandonat, continuând disputa în instanţă. Şi-a scos un certificat medico-legal care atesta că a avut nevoie de 14-16 zile de îngrijiri medicale, după care a făcut plângere penală împotriva lui Dănuţ. S-a ajuns la proces, Vasile constituindu-se şi în parte civilă.

Sub aspect penal, sentinţa a fost chiar blândă, un an cu suspendare. În schimb, pe latura civilă, magistraţii din Hârlău l-au executat la buzunare pe Dănuţ. El trebuie să-i plătească lui Vasile suma de 8.000 lei drept daune morale. Claudiu CONSTANTIN