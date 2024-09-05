Un ieşean, acuzat de tentativă de omor, a fost achitat definitiv

* atât Tribunalul, cât şi Curtea de Apel au concluzionat că omul se aflase în legitimă apărare * prima instanţă îl pusese, totuşi, la plata unor despăgubiri în cuantum de 100.000 lei *

Coşmarul lui Ionuţ N., zis Nuţu, a început în seara de 5 ianuarie 2019, la un bar din sat. Lucrăor în construcţii, tânărul venise acolo ca să se mai relaxeze, după o zi de muncă petrecută în frig. Toţi care-l cunosc au spus că e un om liniştit, care evită scandalurile şi-şi vede de treaba lui. Însă, în acea seară, a reacţionat violent, ca să-şi apere viaţa. A tăiat cu cutterul, în zona gâtului, un consătean, Mihăiţă M., care i-a căutat pricină de scandal.

Nuţu era singur la masă şi-şi savura în linişte paharul cu bere, când, în local a venit Mihăiţă, însoţit de doi tovarăşi. Acesta era cunoscut drept un mardeiaş care nu se dă deloc în lături atunci când vine vorba de împărţit pumni.

Fără vreo introducere, Mihăiţă s-a dus direct la Nuţu şi i-a cerut să iasă afară, că are o vorbă cu el. În stradă mai erau câţiva prieteni ai nou-intratului în local. Constructorul îi văzuse şi deja îl luase cu panică. Era singur împotriva a cel puţin şase adversari, aşa că a refuzat cu fermitate propunerea de a părăsi barul. Mihăiţă l-a tras de mână, încercând să-l ridice de pe scaun, apoi l-a lovit cu pumnii. Nuţu a replicat în acelaşi mod, a urmat un scurt schimb de lovituri, nimeni din cei de faţă n-a intervenit.

Ceruse despăgubiri materiale şi morale de aproape 400.000 lei, dar n-a primit decât praful de pe tobă

La un moment dat, Mihăiţă a părut să bată în retragere, dar manevra a fost la derută. A înşfăcat un scaun şi l-a aruncat în direcţia lui Nuţu, apoi a băgat mână în buzunar. Crezând că adversarul va scoate cuţitul, muncitorul şi-a adus aminte că are în buzunar un cutter ce-l folosea la tăierea plăcilor de rigips şi s-a folosit de el. A fost la un pas să-i secţioneze jugulara. Sângele a ţâşnit, conflictul s-a oprit sine die. A urmat apelul la 112, sosirea ambulanţei şi a echipajului de poliţie. Agresorul a ajuns la sputal, unde a stat aproape trei săptămâni, la externare ieşind cu o infirmitate definitivă. Nuţu a fost încătuşat, a stat trei luni în arestul preventiv, apoi a fost trimis în judecată pentru „tentativă de omor”.

Procesul a durat destul de mult, până în 2022, deoarece au trebuit audiaţi toţi martorii, deloc puţini. Magistaţii au studiat şi actele medicale, au ascultat şi versiunile părţilor implicate. Mihăiţă ceruse despăgubiri materiale şi morale de aproape 400.000 lei, dar n-a primit decât praful de pe tobă. Cei de la Tribunal i-au admis 50.000 lei, „constituie o despăgubire patrimonială justă şi echitabilă, în măsură să compenseze suferinţele morale ale părţii civile, raportat la datele speţei”.

Nuţu a fost achitat: „apărarea inculpatului constituie o faptă prevăzută de legea penală, respectiv tentativă de omor, a fost necesară pentru respingerea atacului, fiind comisă în timpul desfăşurării atacului şi îndreptată împotriva agresorului, precedată de atac, fiind îndeplinite condiţiile apărării de la legitima apărare, cu excepţia celei a proporţionalităţii apărării cu atacul, întrucât din cauza temerii, inculpatul a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului, prin folosirea unu cutter cu care l-a tăiat pe M.M. în zona gâtului, fără a se putea însă considera că apărarea a fost vădit şi semnificativ disproporţionată în raport de atac în contextul în care inculpatul a reacţionat spontan, pe fondul temerii, şi a aplicat o singură lovitură cu cutterul în zona gâtului, prin tăiere, după care s-a retras”.

Niciuna dintre părţi n-a fost de acord cu sentinţa primei instanţe şi a atacat-o la Curtea de Apel. Inculpatului i s-a părut prea mult 50.000 lei, mai ales că el n-a lovit decât o singură dată, n-a avut intenţia de a ucide, doar s-a apărat.

Mihăiţă a cerut condamnarea lui Nuţu și obligarea acestuia la repararea integrală a prejudiciului cauzat, prin plata daunelor morale și materiale într-un cuantum majorat.

Inculpatul a câştigat pentru a doua oară, Curtea de Apel a confirmat sentinţa de achitare şi a redus şi mai mult cuantumul daunelor. La 10.000 lei. Sentinţa dată ieri, 4 septembrie a.c., este definitivă. Marcel FLUERARU

