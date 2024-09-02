Un ieşean şi-a falsificat permisul de conducere şi l-a folosit, nestingherit, şapte ani

Prin încheierea finală de cameră preliminară pronunţată la finele săptămânii trecute de Judecătoria Iaşi s-a dispus începerea procesului împotriva lui I.M., un cetăţean dintr-un sat al comunei Ţuţora. Bărbatul este inculpat pentru săvârşirea a trei infracţiuni: conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Asta, după un control de rutină efectuat de către Poliţia Rutieră, chiar în satul de domiciliu.

Tras pe dreapta de către agenţi, în timp ce rula la volanul Toyotei Corolla Verso al cărei proprietar este, I.M. a prezentat un permis de conducere românesc, emis pe numele său la data de 8 mai 2017. Deşi era o contrafacere destul de reuşită, poliţiştii şi-au dat seama că au de-a face cu un fals, au verificat în baza de date şi impresia lor a fost confirmată. Trei infracţiuni dintr-un singur foc, dar acuzaţiile au fost insuficiente pentru ca I.M. să fie supus vreunei măsuri preventive. Este judecat în stare de libertate şi e foarte mică probabilitatea de a fi condamnat cu executare, deşi s-a folosit vreme de peste şapte ani de actul falsificat chiar de el, pe cont propriu. Claudiu CONSTANTIN