Un liceu ieșean își rescrie identitatea sub semnul unui gigant al aviației

Decizie cu impact simbolic și strategic: „Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții” din Iași ar putea deveni, în curând, „Liceul Tehnologic „Henri Coandă”” – o mutare care promite să transforme imaginea instituției și să-i redefinească statutul în peisajul educațional.

În spatele acestei schimbări nu este doar o simplă redenumire administrativă, ci o încercare clară de repoziționare: mai multă vizibilitate, mai mult prestigiu, mai multă atracție pentru elevi.

Numele ales nu este întâmplător. Henri Coandă rămâne una dintre cele mai puternice figuri ale științei românești și mondiale – pionier al aviației, creator al primului avion cu reacție și descoperitor al celebrului efect care îi poartă numele.

Asocierea cu o asemenea personalitate transmite un mesaj clar: liceul vrea să devină un pol al educației tehnologice moderne, orientat spre inovație, cercetare și performanță.

Într-un sistem educațional în care imaginea și identitatea contează din ce în ce mai mult, această schimbare ar putea face diferența între un liceu „de sistem” și unul care atrage, inspiră și performează.

Autoritățile locale urmează să analizeze și să aprobe proiectul, în ședința de joi, în baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019. Carmen DEACONU