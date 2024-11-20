Un microbuz plin cu muncitori a luat foc în trafic

Pompierii de la ISU Iaşi au fost chemaţi să intervină, marți, pentru stingerea incendiului. Din fericire, nu au fost răniţi. Toţi pasagerii au reuşit să se autoevacueze.

Ieri dimineaţa, un incendiu a izbucnit la bordul unui microbuz de transport persoane care circula pe Şoseaua Bucium din municipiul Iaşi, mai precis pe DN 24. Cei 11 muncitori care se aflau în mijlocul de transport s-au autoevacuat singuri. „La faţa locului au acţionat două autospeciale de intervenţie şi stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă de prim ajutor calificat. S-a circulat cu dificultate în zonă”, a spus Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

De teama unei explozii, circulaţia a fost blocată până la stingerea incendiului. „Cauza probabilă de producere a incendiului a efectul termic al curentului electric datorate scurgerilor de motorină pe instalaţia electrică”, a spus reprezentantul ISU Iaşi. Laura RADU