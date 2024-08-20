Un milion de contoare electrice inteligente vor fi instalate în zona Moldovei

Compania de distribuție Delgaz Grid, parte a grupului E.ON, va instala în următorii cinci ani la clienții săi din zona Moldovei circa 1 milion de contoare inteligente, ceea ce înseamnă că împreună cu loturile de contoare inteligente deja montate 85% dintre consumatori vor beneficia la finele anului 2029 de sisteme de măsurare inteligentă a energiei.

Până în prezent, au fost instalate prin programe succesive circa 426.000 de contoare inteligente la clienții racordați la rețeaua de distribuție a electricității din județele Iașți, Bacău, Neamț, Vaslui, Botoșani și Suceava, alte 900.000 de contoare SMART urmând să fie instalate în urma realizării a 2 proiecte pentru care au fost semnate recent contractele de finanțare din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de circa 626 milioane de lei, din care aproximativ 433 de milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Totodată, astfel de contoare vor fi montate la noii clienți precum cei din categoria prosumatorilor, într-un ritm estimat la 10.000 – 12.000 de unități pe an. Astfel, la orizontul anului 2029, vor fi în funcțiune la clienți circa 1,4 milioane de contoare inteligente. „Contorizarea SMART este o componentă importantă a digitalizării și transformării sistemului de distribuție, aflat astăzi în fața unor provocări multiple și fără precedent. Creșterea puternică a numărului utilizatorilor active de energie electrică – prosumatorii, cei care nu doar consumă, ci și produc sau gestionează energia, - implica implementarea tehnologiilor smart grid, aceste rețele inteligente permițând astfel monitorizarea și gestionarea în timp real a fluxurilor de energie”, declară directorul general Delgaz Grid, Cristian Secoșan.

Contorizarea inteligentă oferă o serie de beneficii și facilităţi, și anume: indexul contorului este transmis în mod automat, nu mai este necesară transmiterea acestuia de către client sau vizita cititorului, factura va putea reflecta consumul realizat al clientului, fiind eliminate astfel facturile de estimare, permiţând astfel clienților o mai bună gestionare a consumului şi bugetului. În plus, pe lângă datele referitoare la consum, contoarele inteligente transmit diferite tipuri de alarme către sistemul central, unde sunt analizate şi sunt stabilite măsuri de intervenţie de la distanţă sau în teren, după caz.

De asemenea, operaţiunile de deconectare şi/sau reconectare a consumatorilor care au instalate şi integrate în sistem contoare inteligente nu presupun costuri suplimentare pentru client. Edi MACRI