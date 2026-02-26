Un nou pod strategic pe linia ferată spre Ucraina

* podul de pe linia Dărmănești – Vicșani – Frontieră, una dintre cele mai importante conexiuni feroviare către Ucraina, va fi complet reabilitat * valoarea contractului este estimată la aproximativ 42 milioane lei fără TVA, însă suma poate ajunge la 50 milioane lei dacă vor fi activate lucrări și servicii suplimentare * durata totală a contractului este una neobișnuit de mare: 140 de luni, dintre care nu mai puțin de 120 de luni reprezintă perioada de garanție

Nordul țării intră într-un amplu șantier feroviar, iar miza depășește cu mult o simplă lucrare de infrastructură. Un pod feroviar esențial de pe linia Dărmănești – Vicșani – Frontieră, una dintre cele mai importante conexiuni feroviare către Ucraina, va fi complet reabilitat în urma unei investiții de aproape 42 de milioane de lei, anunțată de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Contractul a fost câștigat de asocierea formată din Europan Prod SA, Confer Group SRL și Pro Ami’s Consulting SRL, oferta acestora obținând punctaj maxim în evaluarea tehnică și financiară. Proiectul nu este doar o reparație, ci o reconstrucție aproape completă a unei structuri vitale pentru traficul feroviar internațional.

O rută feroviară devenită strategică

Podul vizat se află peste râul Suceava, în stația Dornești, pe direcția Dornești – Rădăuți, la kilometrul 0+522. Poziția sa îl transformă într-un punct critic pentru legătura feroviară dintre România și Ucraina, mai ales în contextul creșterii transporturilor comerciale și logistice din ultimii ani.

Autoritățile feroviare subliniază că modernizarea va asigura continuitatea traficului internațional și va elimina riscurile tehnice care ar putea afecta circulația trenurilor într-o zonă considerată sensibilă din punct de vedere strategic.

Lucrările anunțate sunt complexe și vor schimba radical structura podului: consolidarea fundațiilor prin sisteme moderne de micro-piloți, realizarea unor elemente noi din beton armat pentru creșterea capacității portante, înlocuirea integrală a suprastructurii metalice, refacerea completă a căii ferate pe pod, modernizarea elementelor de siguranță și a acceselor, lucrări de protecție a malurilor și drenaj pentru prevenirea degradărilor viitoare.

Practic, podul va fi adus la standarde moderne de exploatare, crescând atât viteza, cât și siguranța circulației feroviare.

Contract pe termen lung și garanție extinsă

Durata totală a contractului este una neobișnuit de mare: 140 de luni, dintre care nu mai puțin de 120 de luni reprezintă perioada de garanție. Aceasta include toate etapele — proiectare, execuție și recepția finală — ceea ce indică importanța strategică acordată investiției.

Valoarea contractului este estimată la aproximativ 42 milioane lei fără TVA, însă suma poate ajunge la 50 milioane lei dacă vor fi activate lucrări și servicii suplimentare similare.

Atribuirea nu s-a făcut exclusiv pe criteriul financiar. CFR a aplicat principiul „cel mai bun raport calitate-preț”, unde componenta tehnică a contat 60%, iar prețul doar 40%. Evaluarea a inclus metodologia de execuție, experiența personalului-cheie și perioada de garanție oferită.

Proiectul face parte din programul de modernizare a infrastructurii feroviare de pe linia Dărmănești – Vicșani – Frontieră, integrată în rețeaua transeuropeană de transport TEN-T. Cu alte cuvinte, investiția nu servește doar transportului intern, ci și coridoarelor logistice europene care traversează estul continentului. Daniel BACIU