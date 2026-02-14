Un nou scandal de mită zguduie medicina ieșeană

Iașul medical, considerat ani la rând un bastion al performanței universitare și al salvării de vieți, este zguduit de un nou cutremur judiciar care aruncă o umbră grea asupra sistemului sanitar. Procurorii au decis trimiterea în judecată a cardiologului Ovidiu Mitu, medic la Spitalul Universitar „Sfântul Spiridon” Iași, acuzat de luare de mită în formă continuată, într-un dosar care readuce în prim-plan acuzațiile explozive ce au cutremurat deja cardiologia românească.

Cazul nu vine singur. El este desprins din ancheta de proporții care îl vizează pe cardiologul Dan Tesloianu, investigat pentru presupusa reutilizare a unor dispozitive cardiace provenite de la pacienți decedați — o acuzație care, la momentul apariției, a provocat șoc și revoltă la nivel național.

Mită filmată, acuzații directe și o poveste care explodează

Potrivit procurorilor, imaginile surprinse de camerele video montate în zona clinicii ar fi arătat momentele în care medicul ar fi primit bani de la pacienți. Două episoade precise, din 14 noiembrie și 5 decembrie 2022, sunt invocate în rechizitoriu: sume aparent mici — 200 și 100 de lei — dar cu o încărcătură simbolică uriașă.

Pentru anchetatori, nu valoarea banilor contează, ci mecanismul. Suspiciunea este că gesturile ar fi făcut parte dintr-o practică repetată, devenită aproape rutină într-un sistem unde pacienții vulnerabili ajung să creadă că sănătatea se negociază discret, între uși întredeschise și priviri ferite.

Mai mult, o parte dintre pacienți au ajuns ei înșiși sub anchetă pentru dare de mită, transformând drama medicală într-un cerc vicios al fricii și dependenței: bolnavi disperați, medici acuzați și un sistem care pare incapabil să rupă tradiția „atențiilor”.

Universitatea, prinsă în furtună

Scandalul capătă însă o dimensiune și mai sensibilă după ce numele medicului a fost asociat cu o controversă academică. Recent, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași l-a promovat pe Ovidiu Mitu în funcția de conferențiar universitar.

În interiorul instituției, spun surse universitare, decizia ar fi stârnit nemulțumiri puternice. Unii angajați susțin că postul ar fi fost scos la concurs în urma unor presiuni venite din culisele sistemului medical ieșean, acuzații care, chiar neconfirmate oficial, alimentează suspiciunea publică într-un moment deja extrem de tensionat.

În centrul discuțiilor apare și numele lui Florin Mitu, tatăl medicului trimis în judecată și șef al unei clinici de recuperare cardiovasculară, despre care contestatarii afirmă că ar fi avut influență în parcursul universitar al fiului său.

Imaginea medicinei ieșene, în pericol

Pentru Iași, oraș universitar cu tradiție medicală de peste un secol, lovitura este devastatoare. Spitalul „Sfântul Spiridon” nu este doar o instituție locală — este ultimul refugiu pentru mii de pacienți din întreaga Moldovă. Fiecare scandal nu afectează doar reputații individuale, ci încrederea colectivă într-un sistem deja sufocat de lipsuri, presiune și suspiciune.

Medicii vorbesc, în privat, despre un risc major: generalizarea neîncrederii. Pacienții ajung să privească fiecare consultație cu suspiciune, iar fiecare gest medical este interpretat prin prisma scandalurilor succesive.

Carmen DEACONU