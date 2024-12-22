A fost înființată prima federație patronală națională a farmaciștilor
Pagina principală Moldova Un șofer a intrat cu mașina direct în vitrina unui magazin

Un șofer a intrat sâmbătă seara cu mașina în vitrina unui magazin din Suceava.

Potrivit ISU Suceava, accidentul a avut loc în zona Egros din municipiul Suceava, unde o mașină a intrat în vitrina unui magazin.

Șoferul mașinii, conștient și cooperant, a fost monitorizat de echipajul SAJ sosit la fața locului și a refuzat transportul la spital.

ISU a intervenit la locul accidentului cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, conducătorul autoturismului era conștient și cooperant și a fost monitorizat de echipajul medical prezent.

„Echipajele noastre au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea unor eventuale pericole, precum scurgerile de combustibil sau alte riscuri asociate. În sprijinul intervenției au participat și lucrători ai Serviciului Privat pentru Situații de Urgență (SPSU)”, au declarat reprezentanții ISU Suceava.

Conducătorul autoturismului a refuzat transportul la spital

Cauzele producerii acestui incident rămân deocamdată necunoscute, urmând ca ancheta să stabilească toate detaliile.

Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Zona a fost securizată, iar intervenția promptă a autorităților a prevenit eventuale situații mai grave.

