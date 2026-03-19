Un ordin de protecție între doi elevi ține un adolescent departe de școală de 3 luni

Situație complicată la școala Alexandru cel bun din Iași. Un elev de clasa a șaptea nu a mers de 3 luni la școală fiindcă are un ordin de protecție care nu îl lasă să se apropie de-un coleg de clasă.

Ordinul de protecție emis la finalul anului trecut scoate la iveală un conflict între doi elevi care a degenerat în afara școlii, dar ale cărui consecințe se resimt și acum în mediul educațional. Elevul nu are voie să se apropie la mai puțin de 5 metri de colegul cu care s-a bătut. De teamă ca ar putea escalada conflictul și avea repercursiuni de ordin pena, tatăl nu și a mai trimis copilul la școală și dă vina pe diriginte.

Situațiile tensionate ar fi început imediat după transferul unuia dintre copii în clasă, însă, potrivit informațiilor, incidentele nu au escaladat în unitatea de învățământ. Totul a culminat în luna decembrie, când cei doi s-au luat la bătaie după terminarea cursurilor, într-o stație de autobuz.

În urma agresiunii, unul dintre elevi a suferit mai multe răni, iar instanța a decis emiterea unui ordin de protecție împotriva agresorului, stabilind că acesta nu are voie să se apropie de victimă.

Tatăl copilului implicat susține însă o altă variantă a incidentului: „S-au bătut în autobuz. El fiind mai mare, băiatul ăla i-a tras cu pumnul în spate, l-a lovit cu picioarele, doamna dirigintă era acolo. A coborât, a coborât şi celălalt copil. Al meu, fiind mic, doar l-a împins. Mama, fiind asistentă medicală la un spital, s-a dus şi i-a scos certificat medico-legal. Copilul meu a fost plin de sânge”.

Deși ordinul de protecție nu interzicea explicit prezența la cursuri, elevul de 14 ani nu a mai revenit la școală din luna decembrie.

Reprezentanții instanței spun că măsura a fost gândită astfel încât să nu afecteze dreptul la educație. „S-a pus şi în balanţă dreptul la viaţă privată al victimei şi dreptul la educaţie al agresorului. S-a stabilit o distanţă minimă de 5 metri între cei doi, apreciind instanţa că asta permite prezenţa în clasă a ambilor elevi”, explică Adriana Rotundu, purtător de cuvânt al Tribunalului Iași.

Cazul este analizat atât de poliție, cât și de Inspectoratul Școlar. Conducerea unității de învățământ susține că a aflat târziu despre ordinul de protecție și că existau soluții pentru continuarea școlii. „Din acel moment, copilul nu a mai venit la şcoală. A prezentat la cabinetul medical scutiri medicale. Noi am aflat despre acest ordin de protecţie abia săptămâna trecută. Soluţii ar fi. El putea fi mutat temporar la o clasă paralelă, se putea găsi soluţii. Nu era nicio problemă”, spune Cristian Popa, directorul școlii.

Tatăl copilului spune că a ales să nu-l mai trimită la cursuri de teamă ca situația să nu scape de sub control: „Nu l-am lăsat, că unul dintre ei putea ajunge la şcoala de corecţie”.

Mai mult, acesta acuză că întregul conflict ar avea la bază un diferend mai vechi cu diriginta: „Toată înţelegerea a fost între mine şi doamna dirigintă de la şedinţa cu părinţii şi a mai fost o discuţie în curtea şcolii. I-am explicat doamnei că eu nu o să dau niciodată banii la fondul clasei, nu o să dau niciodată bani la fondul profesorilor. Cred că doamna s-a supărat extraordinar de tare şi au pornit nişte chestii care nu au fost binevenite pentru copilul meu”.

De cealaltă parte, directorul școlii respinge acuzațiile și susține că nu există dovezi în acest sens: „Nu a lăsat nicio reclamaţie scrisă, i-am cerut tatălui să prezinte dovezi, să vină să depună dovezi”.

Între timp, diriginta a depus plângere pentru hărțuire împotriva bărbatului, iar părintele este hotărât să își transfere copilul la o altă clasă.

Cazul vine pe fondul unor statistici îngrijorătoare: România se află pe locul 3 în Europa în ceea ce privește fenomenul de bullying în școli, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății.

Maria STANCU