Un pășcănean cu 22 de câini a intrat în necaz

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Iaşi şi ai Poliţiei Municipiului Paşcani, împreună cu un reprezentant al DSVSA Iaşi au efectuat verificări la domiciliul unei persoane, din municipiul Paşcani, întrucât existau informaţii că acesta ar deţine mai mulţi câini, fără a fi respectate toate condiţiile de protecţie şi bunăstare a acestora.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că bărbatul ar deţine 22 de câini de rasă comună, microcipaţi şi vaccinaţi, dintre care patru nu erau sterilizaţi.

Cu toate animalele prezentau o stare generală bună şi beneficiau de condiţii de bunăstare. „Având în vedere cele constatate, faţă de bărbat s-au dispus măsuri legale de sancţionare contravenţională conform OUG nr. 155/2001, întrucât nu a sterilizat patru câini de rasă comună. De asemenea, în urma unui anunţ postat pe o reţea socială, prin care bărbatul ar fi solicitat bani, precum şi diverse bunuri materiale, acesta a precizat că, în urmă cu aproximativ 2 luni, i-ar fi fost spart un cont de pe o reţea socială, iar o persoană necunoscută i-ar fi utilizat ilegal pagina”, spun cei de la Inspectoratul de Poliţie.

Totodată, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu şi au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi alterarea integrităţii datelor informatice, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt, identificării autorilor şi dispunerii de măsuri legale. Laura RADU