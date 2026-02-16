* „Today’s Blue Mail/Albastrul Zilei” este unul dintre puținele proiecte din România care transformă scrisoarea într-un instrument de sprijin emoțional * creat de psihologul Aditi Gheran, programul a devenit, în numai câteva luni, o comunitate internațională: peste 250 de persoane cer lunar o scrisoare terapeutică, realizată manual, care îi ajută să se regăsească pe ei înșiși și să înțeleagă concepte din psihologie într-o formă accesibilă și blândă

Există gesturi care se nasc din observație, nu din teorie. „Albastrul Zilei” a apărut în momentul în care psihologul Aditi Gheran (asistent colaborator la UAIC) a simțit că mulți tineri și adulți se îndepărtează treptat de propriile emoții și au nevoie de o formă diferită de sprijin — una care să nu se consume pe ecran, ci să rămână în mâini, în memorie, în cotidian. „Today’s Blue Mail (Albastrul Zilei) a pornit din dorința de a aduce în lume un proiect focusat pe viața noastră reală, o reamintire și o invitație spre analog. Am vrut ceva dincolo de digital și de ecrane”, spune ea.

Tinerii care solicită aceste plicuri nu caută doar un mesaj, ci o experiență. Aditi îmbină în fiecare scrisoare elemente de terapie prin artă și exerciții emoționale, creând un obiect care devine parte din viața celui care îl primește. „Mi-am dorit să îi încurajez pe oameni să își folosească manualitatea, să creeze un obiect tangibil care să le amintească de o anumită perioadă a vieții lor”, explică psihologul. În același timp, proiectul deschide curiozitatea către școli de gândire mai puțin cunoscute în spațiul public, gândirea sistemică, ACT, Analiza Tranzacțională, genogramele sau Triunghiul Dramatic, toate traduse într-un limbaj cald și accesibil.

„Unii nu știau dacă trebuie să meargă la Oficiul Poștal sau ce este o căsuță poștală”

Creșterea proiectului a fost neașteptată. În mai puțin de jumătate de an, „Albastrul Zilei” a ajuns la 250 de cereri lunare, dintre care multe vin din afara țării: Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Spania, Belgia sau Norvegia. „Trimit scrisori, spre surprinderea și bucuria mea, peste tot în lume”, spune Aditi. Faptul că scrisorile sunt redactate în limba engleză le-a transformat într-un instrument internațional de sprijin emoțional, iar comunitatea care s-a format în jurul proiectului, tineri curioși, interdisciplinari, dornici de sens, devine, la rândul ei, parte din procesul terapeutic.

Unele dintre cele mai emoționante reacții au venit de la adolescenți care nu primiseră niciodată o scrisoare. Pentru mulți dintre ei, acesta a fost primul contact cu ideea de obiect poștal, de așteptare, de surpriză reală. „Unii nu știau dacă trebuie să meargă la Oficiul Poștal sau ce este o căsuță poștală. Mă bucur că am putut fi eu prima persoană care le trimite ceva special”, spune Aditi. La fel de impresionante au fost și comenzile cu statut de „cadou”, semn că oamenii consideră scrisoarea un obiect afectiv, demn de a fi oferit cuiva drag.

Există și momente în care proiectul se întoarce către autoare, sub forma unor imagini cu obiectele trimise de ea înrămate, așezate pe pereți sau pe birouri. „Simt că o parte din mine a ajuns la ei și asta este o imensă bucurie”, mărturisește ea. În martie, tema scrisorii este „Mandala Sinelui” și cireșii înfloriți ai Japoniei, o combinație simbolică ce invită la introspecție, ordine interioară și renaștere. Plicul conține, ca de fiecare dată, materiale create manual, ilustrate și gândite ca instrumente de lucru emoțional.

„Albastrul Zilei” nu este doar o scrisoare. Este o formă profesionistă de sprijin emoțional, construită cu răbdare, finețe și intenție terapeutică. Este o invitație de a sta o clipă cu tine însuți, într-o perioadă în care mulți tineri trec prin neliniști, dezorientare sau nevoie de sens. Iar faptul că proiectul a pornit din Iași și a ajuns pe mai multe continente arată că uneori cele mai simple gesturi sunt și cele care vindecă cel mai departe.

