Un sfert dintre tinerii din România sunt șomeri

* piața muncii a intrat pe o pantă descendentă * rata de ocupare a coborât la 63%, iar șomajul a urcat la 6,1% * cel mai dur semnal vine însă din rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, unde rata șomajului a ajuns la 26,1% * la Iași, în evidențele AJOFM erau înregistrați 816 șomeri sub 25 de ani

România a încheiat anul 2025 cu o scădere a ratei de ocupare a populației în vârstă de muncă, într-un context în care șomajul a crescut, iar decalajele dintre generații, dintre urban și rural și dintre nivelurile de educație au rămas foarte mari. Potrivit Institutului Național de Statistică, rata de ocupare a populației de 15-64 de ani a fost de 63%, cu 0,8 puncte procentuale sub nivelul din anul anterior. Pentru categoria 20-64 de ani, indicatorul a fost de 69%, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de 2024.

În cifre absolute, populația activă a României a fost de 8,194 milioane de persoane, din care 7,694 milioane erau ocupate și 500.300 erau șomeri. În același timp, rata șomajului a urcat la 6,1%, cu 0,7 puncte procentuale peste nivelul din anul precedent.

Cea mai gravă vulnerabilitate rămâne însă situația tinerilor. În grupa de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 26,1%, cel mai ridicat nivel dintre toate categoriile de vârstă. Cu alte cuvinte, mai mult de unul din patru tineri activi pe piața muncii nu avea un loc de muncă în 2025. În același timp, rata de ocupare pentru această categorie a fost de doar 17,6%, semn că intrarea în câmpul muncii rămâne una dintre cele mai mari probleme sociale și economice ale României.

Datele oficiale arată că problemele nu sunt distribuite uniform. Rata de ocupare a fost de 71,4% la bărbați și de numai 54,4% la femei. Diferențele sunt puternice și între urban și rural: în orașe, rata de ocupare a fost de 69,7%, în timp ce în mediul rural a rămas la 56%. Aceeași ruptură apare și în cazul șomajului: 3% în urban, față de 9,8% în rural.

Educația continuă să facă diferența decisivă. În 2025, rata de ocupare a ajuns la 90,1% în rândul persoanelor cu studii superioare, la 65,8% pentru cele cu nivel mediu de educație și la doar 34,9% pentru persoanele cu nivel scăzut de educație. În oglindă, rata șomajului a fost de 1,8% pentru cei cu studii superioare, dar a urcat la 17,6% pentru persoanele cu educație redusă.

La Iași, dimensiunea locală a problemei se vede în datele AJOFM. La sfârșitul lunii februarie 2026 erau înregistrați 9.685 de șomeri, iar rata șomajului la nivelul județului era de 3,47%. Dintre aceștia, 816 aveau sub 25 de ani, iar alți 474 aveau între 25 și 29 de ani. Asta înseamnă că în evidențele oficiale ale agenției figurau 1.290 de șomeri sub 30 de ani.

Dan DIMA