Un subinspector de la Crima Organizată a strâns de gât un agent de poliţie rurală

Costel M. a fost angajat, până săptămâna aceasta, ca subinspector de poliţie în cadrul IGPR - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, dar acum, având cazier, nu mai poate ocupa acest post. Totul i s-a tras de la un episod ce a avut loc la locuinţa socrilor săi din Roşieşti, Vaslui. Era în concediu, ajunsese în vizită la părinţi, într-o comună din apropiere, când soacra i-a telefonat să vină de urgenţă, că maşina cumnatului său fusese avariată în timp ce se afla parcată în faţa casei. A ajuns acolo în câteva minute şi s-a lămurit rapid asupra celor întâmplate.

Autoturismul fusese lovit de cel al unui sătean, care se aventurase riscant în depăşirea unui tractor, pierduse controlul volanului, urmând astfel incidentul rutier. Fetiţa şoferului fusese rănită, era în stare de şoc şi acuza dureri în zona pieptului. Socrii şi vecinii lor au ieşit imediat în stradă, au sunat la 112, înştiinţând dispeceratul despre producerea accidentului.

La faţa locului a fost trimis un echipaj alcătuit din agenţii Andrei O. şi Valentin A. Când au ajuns, colegul lor de la Crima Organizată discuta cu cel care provocase accidentul. S-a ajuns ca dialogul să se poarte pe un ton din ce în ce mai ridicat, poliţiştii vasluieni au încercat să-i despărată. moment în care Costel şi-a pierdut controlul, l-a strâns de gât pe Valentin. A intervenit Andrei, care s-a ales cu un pumn în faţă. Noroc de rudele lui Costel, care au intervenit, aplanând conflictul.

Dar cei doi agenţi n-au renunţat la plângerea penală, speţa s-a judecat la Bârlad, magistraţii de aici dând, pe 29 iunie 2023, soluţia de achitare a inculpatului. Procurorii au atacat imediat sentinţa acestei instanţe, dosarul fiind preluat de către Curtea de Apel Iaşi. Care a judecat cu totul altfel acest caz: „Curtea nu poate da totală eficienţă declaraţiilor celorlalţi martori, în condiţiile în care aceştia fie nu au perceput în totalitate conflictul iscat, fie sunt rude cu persoanele implicate, împrejurare care justifică lipsa de acurateţe a aspectelor redate de aceştia”.

Subinspectorul a fost găsit vinovat de ultraj, primind o pedepasă de nouă luni închisoare, evident cu suspendare. Sentinţa e definitivă. Claudiu CONSTANTIN