Un tâlhar tânăr şi înarmat cu un box n-a reuşit să răpună un octogenar

După doar un an de libertate, tânărul Adrian Pop se întoarce după gratii şi va sta în penitenciar până la sfârşitul acestui deceniu. Asta după ce, pe 22 ianuarie a.c., a ratat complet să tâlhărească un octogenar. Deşi plănuise totul în cel mai mic detaliu.

În prealabil, s-a înarmat cu un box metalic şi s-a aşezat la pândă, pe o bancă, în faţa filialei CEC Bank din Tătăraşi. N-a trebuit să aştepte prea mult. Pe la ora 15.30, în faţă i-a apărut un moşnegel, Puiu H. care se târa agale. Bătrânelul a intrat în clădire, a contractat un credit de nevoi personale în valoare de 8.000 lei, a obţinut banii pe loc şi i-a băgat în borsetă. Adrian văzuse totul prin vitrină. L-a aşteptat pe domnul Puiu să iasă, după care l-a urmărit discret.

Pensionarul s-a îndreptat încetişor spre casă, el locuind la un bloc turn în apropiere de Flora. Era în plină zi, aglomeraţie pe trotuar, mulţi gură-cască pe la multele tonete din zonă. Infractorul nu putea acţiona, a trebuit să aştepte până că octogenarul a intrat în imobil. Acesta din urmă urcat treptele din beton din faţa scării, a deschis cu cartela uşa de acces în scara blocului, ea fiind prevăzută cu sistem de închidere tip interfon.

Uşa de acces în scara blocului nu a tras-o după el, ci a lăsat-o să se închidă singură. În momentul când a ajuns la lift şi a deschis uşa a auzit o voce de bărbat din spatele sau spunând „bună ziua”. S-a întors crezând că este un vecin, moment în care a observat o persoană necunoscută, de sex masculin de aproximativ 25 ani, care fără motiv a început să îi aplice mai multe lovituri cu un obiect contondent, posibil box, în zona bărbiei.

Bătrânul a început să strige după ajutor, împingându-l totodată cu picioarele pe tâlhar

Domnul Puiu a încercat să scape de agresor şi a mers spre treptele de pe casa scării care duc spre etajul 1, ţinând din reflex mâna la buzunarul unde avea banii. A urcat câteva trepte, după care Adrian a venit după el şi i-a tras de haină, încercând să ajungă la buzunarul pantalonilor unde ţinea banii, însă s-a opus şi a început să strige după ajutor, împingându-l totodată cu picioarele.

Adrian a mai încercat să-l controleze prin buzunare, însă văzând că victima ţipa după ajutor, a renunţat, a ieşit din scară şi a fugit. Imediat după ce tâlharul a fugit, pensionarul a sunat la 112, a anunţat cele întâmplate, iar la scurt timp a sosit un echipaj de poliţie. După ce le-a dat semnalmentele acelui bărbat lucrătorilor de poliţie s-a deplasat la spital pentru îngrijiri medicale.

Redivist fiind, Adrian figura, evident, cu fotografie clară, în baza de date a poliţiei, identificarea şi încătuşarea lui fiind o chestie de ore. A urmat deschiderea unui nou dosar penal, apoi judecata, sentinţa pronunţată vineri, 18 octombrie a.c. fiindu-i total defavorabilă. Patru ani şi zece luni de puşcărie, plus 10.000 lei drept daune morale. Claudiu CONSTANTIN