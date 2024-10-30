Un traficant de cannabis îşi încropise depozitul în curtea unei mânăstiri

Ieşeanul Narcis Gabriel Roman (41 de ani) e unul dintre cei mai vechi din branşa traficanţilor şi consumatorilor de droguri, binecunoscut celor de la DIICOT, dar, până alaltăieri, a reuşit să evite gratiile. Cel mai aproape de a ajunge în închisoare a fost acum doi ani, când, judecat pentru deţinere de droguri pentru consum propriu, a fost iertat de justiţie. Cantitatea de cannabis găsită atunci fiind infimă. Nici măcar un gram.

Bărbatul n-a ţinut cont de acel avertisment, şi-a continuat activitatea cu maximă dezinvoltură, fără cele mai elementare precauţii. Vindea oricui şi oricând, în plin centrul Iaşului. Îşi încropise un depozit chiar în curtea mânăstirii Trei Ierarhi. Nu se deplasa prin cartiere şi nici nu vindea la obscure colţuri de stradă, raza lui de acţiune rezumându-se la pietonalul de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Ştia că este filat de către investigatori, de aceea nici nu se depărta de depozitul improvizat. Să-şi poată servi clienţii în timp util. Pentru că nu avea, niciodată, asupra lui mai mult de două doze. Singura lui grijă era să nu fie urmărit atunci când intră în lăcaşul de cult. În rest, trai şi veselie.

Roman, poreclit Nănaie sau Buză, îşi făcuse un cont pe Facebook, aşa îşi racola el clienţii. Avea marfă de calitate, frunzele erau tăiate extrem de fin, aveau aspect de tutun scump, drogul era ambalat cu grijă, în folii de aluminiu, preţul nu era mare, 70 lei doza.

Câteva luni bune, Roman a acţionat nestingherit, în plin centrul municipiului, sfidând insolent pe cei ce-l urmăreau. Prinderea şi dovedirea lui a venit de unde se aştepta cel mai puţin. În martie anul trecut, două fete, ce tocmai se aprovizionaseră de la el, au mers apoi la o sală de jocuri din Galata. Acolo, aflându-se sub efectul narcoticelor, s-au dat în stambă, a venit un echipaj de la Secţia VI Poliţie, tinerele fiind legitimate şi supuse unui control corporal. În poşete, fiecare cu doza ei. Au recunoscut imediat, au arătat profilul de Facebook al traficantului, precum şi discuţiile cu acesta.

Arestat preventiv, Roman s-a ales cu o condamnare la trei ani şi şase luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Claudiu CONSTANTIN